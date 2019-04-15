港青基信幼兒學校、銅鑼灣保良局爆上呼吸道感染　最細僅兩個月大

衞生署衞生防護中心指出，九龍城港青基信幼兒學校，以及銅鑼灣保良局嬰兒組，分別爆發上呼吸道感染個案。兩個處所合共涉及23男28女，年齡介乎2個月至6歲，當中14名入院幼童對呼吸道合胞病毒或人類偏肺病毒呈陽性反應。 中心又指，已派人視察兩間中心，並提供有關預防呼吸道感染的建議，兩間中心正接受醫學監察。

九龍城港青基信幼兒學校有20人出現上呼吸道感染病徵。（港青基信幼兒學校網站圖片）

衞生防護中心指出，事件涉及九龍城港青基信幼兒學校，以及銅鑼灣保良局嬰兒組。前者涉及學童共8男12女，年齡介乎3至6歲，他們自上月中起出現流鼻水、咳嗽和喉嚨痛等上呼吸道感染病徵，全部人均已求醫，其中三人需入院，至今仍有一人留院。所有病人現時情況穩定。

三名入院學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對人類偏肺病毒呈陽性反應。

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至於有關銅鑼灣保良局嬰兒組感染個案，涉及共15男16女，年齡介乎2個月至21個月。他們自本月五日起出現上呼吸道感染病徵，全部人分別由到診醫生及東區尤德夫人那打素醫院求醫。13人需入院，當中8人仍然要留院。所有病人情況一直穩定。

中心又指，11名入院幼童的呼吸道樣本經化驗後，證實對呼吸道合胞病毒呈陽性反應。