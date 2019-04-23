五月天第二度迪士尼開騷　每場加位1成容納2.2萬人　研新招防黃牛

香港迪士尼樂園除了是主題公園，更是目前本港最大的戶外演唱會場地，繼上周舉辦英國唱作新貴Ed Sheeran的個唱外，在即將到來的5月，樂園將再度舉辦台灣天團「五月天」演唱會，這將是五月天第二次選擇在該處，和本港樂迷共赴「5月之約」。 雖然今年的場數和去年一樣，都會是6場，但今年園方改善了場地，每場將加位一成，由可容納約12萬人次入場，今年增至可容納13.2萬樂迷。迪士尼方面並透露，國際級巨星將陸續有來，預計今年年尾將再多兩位歌手在該處開唱。

英國唱作歌手Ed Sheeran於上周三（17日），在香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉演唱會。（迪士尼提供圖片）

本港演唱會場地向來不足，例如紅館檔期長期爆滿，且可容納的觀眾人數僅約1萬人。至於規模較小的伊利沙伯館，更只能容納約3500人。不少天王、天后級人馬的演唱會，都因為一票難求，令黃牛炒賣問題禁止不絕。

去年5月，香港迪士尼首次將停車場用作戶外音樂會的場地，每場可容納2萬觀眾，有天團壓陣，場場爆滿，且場地的燈光和音效理想，令不少歌迷和主辦方都十分滿意。而今年五月天和香港樂迷的「五月之約」，也繼續選擇在這個「老地方」舉行。

+ 7 + 6 + 5

適合舉辦大型戶外音樂會 今年五月天演唱會加位一成

香港迪士尼會議展覽及商務活動總監關嘉麗表示，去年五月天演唱會每場設有20,000個座位，今年五月天再度添食，雖不加場但會加位，參考去年的經驗後，今年五月天演唱會更改善場地設計，加位一成，每場可容納2.2萬人，6場共可容納13.2萬人次入場。

關嘉麗解釋，去年五月天演唱會結束後，歌迷在半小時內全部散場，足見樂園有足夠的交通容量，疏導入場、散場人流。同時，迪士尼的場地四面環山，不會影響民居，非常適合舉辦大型戶外音樂會。

香港迪士尼樂園度假區會議展覽及商務活動總監關嘉麗透露年尾或將再有兩名國際巨星在迪士尼開唱。（袁澍攝）

Ed Sheeran演唱會實名制售票防黃牛 四時開放入場

而且，去年五月天演唱會的成功舉辦，給予其他演唱會主辦機構信心，例如英國唱作新貴Ed Sheeran，就是繼五月天之後，第二位選擇到香港迪士尼開唱，作為其亞洲巡迴演唱會中的一站。

但樂迷最為關注的，固然是這個新場地有何打擊黃牛措施。關嘉麗指，早前的Ed Sheeran演唱會中，主辦方採取實名制售票，票面上印有購買者姓名，入場時需要提供身份證件，若有同行者一起購票，則需一起入場。而為維持人流秩序，演唱會場地下午4時就已經開放檢票。

官方賣演唱會+酒店套票 經旅行社向遊客賣飛

至於去年五月天演唱會舉行前，場地一度出現黃牛身影，但五月天樂迷向來團結，向黃牛黨說不，因此有黃牛最終要蝕讓，惟部份門票被黃牛扣起，始終對有意聽演唱會的樂迷帶來不便。

雖然即將舉辦的五月天演唱會，並未如Ed Sheeran演唱會般採取實名制售票，但園方會將約300張門票作為旅遊套票發售，當中包含酒店住宿；另外據了解，門票亦有通過旅行社等其他渠道，向旅客發售。

+ 7 + 6 + 5

園方：演唱會仍「貴精不貴多」 年底前料有新騷

關表示，曾經有數位本港歌星前來考察場地，但遺憾最終都未能成事。園方目前在承辦音樂會等項目時，亦會考慮對方的知名度等，做到「貴精不貴多」，目前希望繼續引進「國際級」巨星，令本港及周邊的樂迷可以享受「演唱會度假體驗」。她透露，年底前，迪士尼或將再有2位相近級別的巨星開唱。

▼迪士尼擴建計劃一覽▼