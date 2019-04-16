黃錦星：港玻璃樽回收有出路　數年後回收率料達50%

香港現時已沒有玻璃樽製造廠，過去的廢玻璃出路成疑。環境局局長黃錦星今日（16日）發布網誌，表明香港玻璃樽回收有出路、有目標，料數年後回收量將達到50,000噸，即約等於一億個玻璃樽，達致50%的回收率。另外，環保署即將推出的玻璃樽回收圖，幫助市民做回收處理。

環境局局張黃錦星在網誌中表示，香港玻璃樽回收有出路、有目標。(資料圖片)

黃錦星在網誌中表示，香港玻璃樽回收有出路。本地產生的廢玻璃樽每年約10萬噸，即日均約270噸，佔都市固體廢物約2%至3%。而近期本地玻璃樽回收物料的出路，用以製造水泥的數量約佔60%，而製造環保地磚則約佔20%，其他出路也約佔20%。

玻璃樽回收率將在數年後達致50%

同時他亦表示本港玻璃樽回收有目標，政府正積極推展落實「玻璃飲料容器生產者責任計劃」，於2016年已通過相關的賦權條例，為計劃訂立法定規管框架，隨後環保署為港島（包括離島區）、九龍及新界三個地區委聘承辦商，以擴大玻璃樽回收網絡，覆蓋全港。相關計劃的回收量，由2017年約8,000噸增至2018年逾13,000噸，數年後將逐步邁向50,000噸的目標，即約等於一億個玻璃樽，達致50%的回收率。

黃錦星表示，香港玻璃樽回收已經進入新里程，住宅地方的回收桶設施已經覆蓋70%人口。他同時呼籲市民應有環保意識，在家將廢玻璃樽簡單清理，再進行回收。環保署亦即將推出的玻璃樽回收圖，幫助市民。