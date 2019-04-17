【黃心穎許志安．有片】夜攝車廂靠紅外線車CAM　女偵探教你防範

一條約16分鐘的片段，令全城爭相觀看，有指拍攝片段的是俗稱「車Cam」的汽車攝錄機。記者到深水埗鴨寮街了解，店員即指出店內有售賣能拍攝車廂情況的車Cam，以紅外線於完全黑暗的環境拍攝。紅外線波長非肉眼所能看到，但亦非完全「無符」，立即點擊睇片，了解揭發紅外線鏡頭的方法！

現時市場上有三款較受歡迎而又可拍攝車廂的車CAM，圖左的一款設夜視功能，即使車廂全黑都可拍攝。（楊榮飛攝）

在香港電子用品集散地深水埗鴨寮街，有售賣車cam的店舖及排檔不下20間，亦有售可以拍攝車廂的車cam。金之選經理Tommy Wong指不少載客車司機購買攝錄車廂的車cam，當中不少人偏好有夜視功能：「很多的士或Uber司機都會選擇這款，夜更載客司機因或遇上醉酒或拗數的乘客，可以保障自己。」有司機會用告示通知乘客，也有人會選擇關掉屏幕，不通知乘客。該款車cam有紅外線夜視功能，完全黑暗下仍可以拍攝黑白片，解像度720p，售498元。

肉眼不會看到紅外線，但也非完全無法洞悉紅外線鏡頭的存在。我們用設有夜視功能的攝錄機，無論在辦公室燈光及黑暗的環境中都可以發現到另一部iPhone的紅外線鏡頭正在運作。有部分手提電話在黑暗中能捕捉到紅外線鏡頭。不過，部分iPhone與Android手機的鏡頭設有濾鏡，用家不能觀察到紅外線。

宏智國際調查顧問總監文顯楠指偵探社使用大型的偵測器，迅速找出房間內的鏡頭。一般消費者可使用數百至千元的手提偵測器，感應到附近有頻率相同的鏡頭時，偵測器會震動或發出聲響，但最重要仍然是對附近環境有警覺性。

