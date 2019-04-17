腸胃炎病人打針後坐骨神經受損　西醫專業失德罪成判緩刑

一名患腸胃炎病人在2014年向西醫董毅麟求醫，被注射止痛退燒針，惟引致病人左臀坐骨神經受損，雙腳無力麻痺，2年間需靠拐杖走路。有腦外科醫生作供時指，董毅麟施針位置過低，令藥劑有可能與神經線產生化學反應，破壞神經線。董被控2項專業失德，今（17日）在醫委會進行聆訊，他被裁定一項控罪罪成，除名3個月，緩刑2年。

甘柏慧（音譯，圖中）在2014年因腸胃炎向董毅麟醫生求診，被注射止痛退燒針，惟其後左臀坐骨神經受損。（鄭翠碧攝）

事主打針時感到如被電擊一下

案情指，甘柏慧（音譯）在2014年4月1日，因腸胃炎向董毅麟醫生求診，醫生為她在左邊臀部注射治療腸胃炎的止痛退燒針。甘小姐作供時稱，董毅麟注射藥劑前，並無如同其他醫生般，先以手量度注射的位置，董只把左手放於她臀部，右手隨即施針，她即時感到痛楚，「好似電擊一下的痛，又好似俾人彈左一下咁痛。」

甘小姐即時大叫疼痛，但董毅麟只着她忍痛，再繼續注射剩餘藥劑，甘小姐當時痛到僵硬，難以走動，離開醫生治療室後，更立時在診所範圍暈倒，一會兒後才甦醒過來。她的針口位置在數天後持續疼痛，又紅腫瘀傷，雙腳無力，後出現麻痺感覺，更由臀部蔓延到腳眼。

甘小姐在同月4日覆診時曾向董毅麟表示針口位置疼痛，但董未有為她檢查，只為她治療腸胃炎。她在事發後兩年間更需使用拐杖輔助行走，每次經過董毅麟的診所都會感到手震腳軟，對打針產生心理陰影。

控方專家證人：疑注射位置太低觸及神經線

控方專家證人、腦外科醫生余仲平指，根據磁力共振報告，甘小姐的左臀坐骨神經有一段受損。他稱，一般醫生會以盆骨及髖關節的4個位置作骨性標誌，以定位及避開坐骨神經線再施針，他認為董毅麟為甘小姐注射的針孔位置太低，加上角度問題，令藥劑有機會觸及神經線，神經線受損的風險高。

董毅麟並無出席聆訊，亦無委聘代表律師，控方指早前收到董的電郵，稱他選擇不出席聆訊，並無解釋原因，亦無要求改期。

醫委會在下午裁定董涉及未有適當注射針劑而導致病人坐骨神經受損的控罪罪成，被判在醫生名冊除名3個月，緩刑2年，期間他需完成由醫委會認可的指定課程。

聆訊小組主席麥列菲菲指出，證供充分證明董毅麟在為病人打針時有疏忽。（鄭翠碧攝）

聆訊小組主席麥列菲菲指，證供充分證明董毅麟在為病人打針時有疏忽，故第一項控罪成立；惟有關病人覆診時，董毅麟未有因應病人的投訴而為病人檢查傷口的第二項控罪，麥列菲菲表示，當時病人未有明確向醫生提及感到麻痺等神經受損病徵，認為控方未有提供足夠證據，故裁定罪名不成立。