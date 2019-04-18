【有片】新田購物城罕見人頭湧湧？　旅客：這裏是購飯城

新田購物城試業逾一年，至今依然人流冷清，生意慘淡，似乎未有達到預期中分流內地團的作用。商戶周四（18日）在記者會上控訴管理公司，未有兌現人流、推廣活動承諾，並向商戶追收早前稱會豁免的租金。記者周四到新田購物城實地視察，竟發現人頭湧湧，不過原來內地旅客到購物城，竟然不是為了購物﹗即點擊影片，揭開內地旅客到來的原因是什麼。

《香港01》記者周四約中午時份來到新田購物城，發現停泊了6至7輛旅遊巴，有不少身穿螢光背心或心口配戴襟章的旅行團團友，正在購物城內四處閒逛。在餐廳「大廚房」附近更是人頭湧湧，原來不少團友正在用餐或輪候領飯。團友會從領隊處取得飯票，再排隊取餐。「大廚房」旁亦有數間餐廳，除了一家招待地盤工人的餐廳外，其餘幾乎無人光顧。

在餐廳「大廚房」附近，一度人頭湧湧，不少團友正在用餐或輪候領飯。（譚威權攝）

人頭湧湧的餐廳「大廚房」對面，就有店舖貼出「蝕讓」告示。（譚威權攝）

購物城變「購飯城」

內地團旅客張氏姊妹稱，第一次來港旅遊很期待購物，豪言「到了購物的地方大購特購，見什麼買什麼，我們身上有的是鈔票！」不過就認為新田購物城不像是購物城，沒有看見商店營業，導遊帶他們來這邊只是吃午飯。另一名來自江蘇的旅客朱小姐表示，要不是跟團，自己一定不會來新田購物城。又稱在購物城內「什麼都沒看到」，全都是餐廳，來這邊也只是吃飯而已，而且覺得這裏的飯菜「沒老家的好吃」。

原來不少抵達購物城的人都不清楚這裏是購物城，包括一名帶團的領隊。記者告知她這裏是購物城，稱「不像呀，還沒有開業吧，開業的話可能會比較好一點。」她指本地接待的旅社安排旅行團到這裏吃飯，並沒有安排在購物城內購物，估計花1小時左右用膳，之後便出發到旅遊區。

張氏姊妹稱，第一次來港旅遊很期待購物，豪言「到了購物的地方大購特購，見什麼買什麼，我們身上有的是鈔票！」（譚威權攝）

旅客到來用膳未帶動其他商戶的生意

有不願出鏡的商戶透露，是旅行社與「大廚房」直接洽談生意，與購物城承辦商無關，故到場的旅行團大都直接在他們餐廳用餐，人流無助帶動其他商戶的生意。又稱在購物城消費的大部分都是港人，他們會在假日以及購物城舉行活動期間到來，因此主要客源並非內地旅客。記者是日亦見，現場不少商戶未有開店。

不少進駐新田購物城的商戶均稱，購物城人流不多，但負責營運購物城的善營有限公司，由今年4月起開始向商戶收取租金，更追收過去一年已豁免的租金，數目由30萬至100萬不等。民主黨議員林卓廷認為新田購物城是失敗例子，呼籲有意進場的市民要三思。