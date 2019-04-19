飛蟻出沒注意！　滅蟲專家：飛入屋或釀白蟻災難　靠三法寶殲滅

復活節四天長假期今（19日）起開始，可惜假期卻遇上雨天，天文台稱現時位於珠江口及深圳一帶的強雷雨區正向東南移動，預料下午開始會有幾陣驟雨及狂風雷暴，提醒市民應留意天氣變化。 而雨天之下，不少地區都有大量飛蟻出沒。有滅蟲專家指，若飛蟻成功入屋繁殖，更可能引發白蟻災難。而飛蟻喜歡在潮濕、有燈光的地方出沒，家中的木地板、木門框、牆腳線等都是藏身的高危位。

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飛蟻，又名大水蟻，一般是存指翅膀未脫落前的白蟻，在低氣壓及在潮濕天氣下，例如今日的雨天，會傾巢而出，入屋脫去翅膀、產卵繁殖。

香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強表示，本港飛蟻多是台灣家白蟻的繁殖蟻，踏入雨季，雄蟻及雌蟻離開母巢繼而「婚飛」，飛上天空找對象交配繁殖。

由於飛蟻容易被燈光吸引，當雌性飛蟻找到潮濕、適合繁殖地，便會發出性信號吸引雄性飛蟻，雙方落地後會脫去翅膀，進化成白蟻，再找潮濕的空隙產卵繁殖，陳偉強提醒，這將是白蟻災難的開端。

▼簡單用具教你殲滅飛蟲兵團▼

他解釋，白蟻的捱餓能力高，繁殖期間可以數月不進食，直至幼蟻成功孵化，加上蟻后繁殖能力高：「一日可以孵一窩，一窩可以有千隻幼蟻，可以日日生，不斷生」。他建議，市民家中最好不要使用無縫地板，否則白蟻容易沿地板邊緣走，難以被發現，提醒如發現家中木地板無故變黑或拱起，或按木門框時發現有凹陷情況，很大機會有白蟻出沒。

治飛蟻三法寶 令其投水自盡

至於如何可以預防飛蟻入屋，陳偉強表示，最有效的方法是關閉家中的燈光及窗戶，並只開啓露台的燈，或在窗外放一盞燈，在燈下放一盆加入洗潔精的水，飛蟻便會投水自盡。他解釋，飛蟻對水氣好敏感，也受燈光吸引，當看見水中的燈光，便會飛入水中，加入洗潔精可避免其從水中逃走。他指，若燈光是白燈更吸引飛蟻，因其顔色與月亮相近。

他又指，紫外光滅蠅燈也有助消滅飛蟻，但要留意電網是否有效；若已燒掉而未有發現，只會吸引飛蟻，令其數目不減反增。

另一方面，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源解釋，4月至7月是飛蟲的繁殖季節，除了白蟻、繁殖蟻，其他趨光性複眼昆蟲「眼睛發達，都一定向光線飛」。而加入洗潔精等鹼性物質，「會將水嘅張力減低，蚊同飛蟲踩唔到喺面，就會沉底，更加容易浸死飛蟲」。