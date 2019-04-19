五月天下月迪士尼露天騷　主辦方：黃紅雨都照唱　三種情況或腰斬

英國創作歌手Ed Sheeran日前於香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉行演唱會，惟於昨晚（19日）進行尾場演出時，因遇上黃雨而被迫腰斬，雖然主辦單位承諾全數退票，但不少樂迷敗興而回，難免失望。 適逢本港踏入雨季，台灣樂隊五月天亦將於下個月於同一場地舉行露天演出，其主辦單位負責人向《香港01》表示，就算遇上黃雨、紅雨，五月天都很可能繼續演出。但若遇上雷暴警告、黑色暴雨警告、或八號烈風或暴風信號或以上，才會取消演出。倘若需要取消演出，亦會盡量於開騷前公布，為免造成混亂。

去年主辦單位亦曾向到唱歌迷派發雨衣，公關公司稱今年安排與去年相約。（資料圖片）

台灣樂隊五月天，去年首次移師香港迪士尼樂園露天場地演唱，當時亦曾遇上天雨情況，主辦單位有向觀眾派發雨衣。

主辦單位特高娛樂制作有限公司的公關代表梁先生向《香港01》指，今年亦將沿用去年的安排，若遇上天雨會向觀眾派發雨衣；同時工作人員將留意天文台的天氣消息，若遇上雷暴警告、黑色暴雨警告，或八號或以上的烈風或暴風信號，則會考慮取消演唱。

他又指，若遇上黃色或紅色暴雨警告，一般而言不會取消演出，惟需要視乎雨量的持續性；而主辦方會盡早宣布安排，避免造成混亂。

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英國創作歌手Ed Sheeran於周三（17日）起，一連兩日於香港迪士尼樂園幻想道露天場地演出。不過於周四（18日）晚上舉行尾唱演出途中，由於天文台於約晚上9時半發出黃色暴雨警告，而雷暴警告亦於下午約5時起開始懸掛，最後主辦單位決定腰斬演出，事後惹起部分歌迷不滿。

主辦方其後於今日宣布，將為受影響歌迷進行全額退款，並於45天內自動存入用作購票的信用卡戶口。據悉，因Ed Sheeran的全球巡迴演出行程緊湊，為了趕及下一站21日的首爾演出，難以為香港歌迷補辦多一場演出。