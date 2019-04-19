Ed Sheeran演唱會因黃雨腰斬　今午ig宣布：I will be back

現年28歲的英國唱作歌手Ed Sheeran於周三（17日）起，一連兩日在香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉演唱會。惟於昨晚（18日）舉行尾場途中，因天文台發出黃色暴雨警告而腰斬，已到場的歌迷感到非常可惜。Ed Sheeran今日（19日）下午於個人ig上留言「I will be back」，計劃於今年底前再度來港開演唱會，詳情則於稍後時間公布，並再次向歌迷致歉。 演唱會主辦單位AEG Presents今日（19日）於社交網站專頁內公布，將為受影響的觀眾進行全額退票。

因天雨關係，昨晚於迪士尼樂園舉行的Ed Sheeran演唱會被迫取消。（資料圖片/陳芷昕攝）

承諾今年底前再來港開演唱會

英國唱作歌手Ed Sheeran於周三（17日）起，一連兩日在香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉演唱會。惟於昨晚（18日）舉行尾場途中，因天文台發出黃色暴雨警告而腰斬，主辦單位今日宣布退票安排。

正當不少歌迷感到可惜之際，Ed Sheeran今日（19日）下午於個人Instegram宣布，承諾將於今年底前再度來港開演唱會，時間、地點等仍在計劃之中，會於稍後時間公布，他並再次向歌迷致歉。迪士尼發言人則表示現時仍未有消息公布。

Ed Sheeran今日下午於ig宣布將於今年底前再度來港開演唱會。（Ed Sheeran ig 截圖）

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對昨晚腰斬前都未能上台感抱歉

Ed Sheeran對昨晚未能上台演出及跟歌迷互動，感到非常無奈。昨晚四度於ig向歌迷道歉及講解最新情況，他說「我感到非常抱歉，我會留守舞台但甚麼也做不到，等待停雨」，之後他又無奈說：「我並不想『no show』，我感到非常非常抱歉，願主保佑。」

主辦單位AEG Presents於今日早上在Facebook專頁指，因應天氣惡劣，為顧及歌迷及工作人員安全，故作出腰斬演唱會決定，形容決定非常艱難。主辦單位同時公布，向昨晚的觀眾全額退款，手續將經快達票辦理，於45天內自動存入用作購票的信用卡戶口。

主辦單位於今日公布的退票詳情。（資料圖片）

其實，Ed Sheeran來港開演唱會可說是「一波三折」，他原定2017年11月來港開個唱，但因單車意外受傷而取消，昨晚則因為天雨關係，需要取消演出。根據Ed Sheeran官方網站資料，下一站將於本月21日，在韓國首爾舉行演唱會，到23日轉到大阪演出。由於行程相當緊湊，因此未能於本港補辦演唱會。