116座建築模型展現香港高密度城市景觀　下階段移師尖沙咀

第16屆威尼斯國際建築雙年展（香港展覽）去年在在意大利威尼斯成功舉行，今年團隊移師香港不同地點舉行「回應展」，以116座建築模型，展現香港高密度的建築特色。

香港發展局局長黃偉倫發表網誌，向市民推薦目前在中環展城館舉行的香港回應展「垂直肌理：密度的地景」。他表示，香港都市形態獨特，密度高、樓宇均向高空發展，該展覽展示香港的建築高密度特色，同時並會探討如何在有限空間作多元的設計及規劃。

總策展人、香港大學建築系教授王維仁表示展覽將會透過模型作品呈現香港的高密度建築美學。（發展局圖片）

總策展人、香港大學建築系教授王維仁表示展覽將會透過模型作品呈現香港的高密度建築美學，展出的共116座建築模型許多都頗具創意和巧思，是非常獨特的體驗。

規劃署高級城市規劃師黎萬寬補充回應展會涉及不同規劃及發展議題。（發展局供圖）

規劃署高級城市規劃師黎萬寬補充回應展會涉及不同規劃及發展議題，如綠化空間、社區聯繫等，希望引發公眾思考；另亦邀請不同地方的建築師團隊前來交流，以期在未來建構更宜居的環境。

相關展覽第一階段將在中環展城館舉行，展期至4月22日；第二階段將由4月26日起移師尖沙咀香港文物探知館，展期至6月23日。期間會舉辦導賞團、分享會、創作坊等，歡迎公眾前往參觀。