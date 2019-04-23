好爸爸急求肝！　打兩份工養家突患急性肝衰竭　今日不換肝或命危

好爸爸劉恩丞確診急性肝衰竭，情況嚴重，現已轉入深切治療病房（ICU），據悉醫生指若今日（23日）內未找到合適肝藏移植，將會有性命危險。其親友呼籲，擁有A或O型血型的人士，可考慮捐出部份肝藏。 劉恩丞的姐姐向《香港01》透露，劉恩丞是家中的經濟支柱，過去一份打兩份工養活妻兒及父母。她又指，恩丞過去一直身體健康，疑因一人「打兩份工」捱壞身子，昨日突然面色發送黃送院，情況急轉直下，今日更陷入肝昏迷。

劉恩丞（中）確診急性肝衰竭，若今日（23日）內未找到合適肝藏移植，將會有性命危險。（Facebook截圖）

劉恩丞現年33歲，過去身體狀況一直健康。其姐姐說，劉育有一名9歲女兒，妻子則為家庭主婦，故劉是家庭的經濟支柱，更要養活父母。

她說，劉早前創業，與友人合伙開設一家小食店，晚上在店內擔任廚師，早上則任職私人司機。為了養家，女兒剛出生時，他更曾「打三份工」，疑因此捱壞身子，早前嘔吐、發燒多日，昨日更面色發黃送院，現時於瑪麗醫院留院，經檢查後今日被確診急性肝衰竭。

網上有不少人為劉恩丞轉載消息，希望求得有心人。（Facebook截圖）

今日為最後限期 隨時有性命危險

她指出，劉恩丞情況急轉直下，但今日上午卻出現初期肝昏迷，開始難以如常對答。醫生指出，若今日未能找到合適肝藏移植，將會有性命危險。她說，若醫生找到合適肝藏，會馬上配對及檢查，可於數日內安排手術。

她又指，現時暫無屍肝合適移植，家人又因血型不吻合無法捐肝。她坦言：「屋企人都唔識面對，女女仲未知道爸爸發生咩事，太太已經崩潰。」