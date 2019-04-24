【城市數據】公共體育場地不足遠低於標準　邊類球場最短缺？

康文署轄下場地向來搶手，立法會秘書處日前發表研究數據顯示，本港最欠缺的公共體育場地是羽毛球場、籃球場，分別比規劃標準少293個和224個。 有學者指出，一些運動場地如羽毛球場、籃球場等，其實重疊在同一個場地上，實際短缺數字或許更大；相反政府統計未有計及私人會所、學校的運動場館。

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立法會秘書處近日發表研究文件，統計本港六種公共體育設施的短缺情況，透過比較現有設施數目，以及基於2018年年中的人口及2018年《香港規劃標準與準則》得出的所需數目，發現本港的體育館、運動場、羽毛球場、籃球場、7人足球場，均有不同程度的短缺。

當中以羽毛球場及籃球場最為短缺。以本港2018年中人口745萬人計算，按照規劃本港需要有931個羽毛球場，但實際只有638個，比規劃標準少293個。籃球場方面，本港需要建有745個才合符規劃準則，但實際上只有521個，短缺224個。

浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指出，不少運動場地如羽毛球場、籃球場、排球場等其實重疊在一個場地上，只是以不同界線劃分。他舉例指，若有市民租用場地打籃球，同一場地便不可以用來打羽毛球，因此公共體育設施的實際短缺數字有可能更大。

雷雄德續指，一些場館亦會用作體育活動以外的用途，如維園足球場一年近半時間都會用作年宵市場、花展、集會等場地。另一方面，私人會所、學校中的運動場館又未有相關統計。他認為，僅看硬件數目是否達到規劃標準或不太能反映實際情況，建議採用實際可用時數及實際需求等作衡量標準。

體育設施不足，似乎有礙市民參與社區體育活動。立法會文件指，根據世衞的標準，成年人每周應至少運動75至150分鐘。2016年本港只有少於半數（44%）的香港人達標，更遠低於全球水平的73%。

值得留意的是，立法會文件顯示，政府用於體育發展的經常開支由2011-2012年度的31億元升至2018-2019年度的51億港元，八年間升幅達63%。

本港近年對精英體育投入明顯增加，例如體院支援的精英運動員數目由2010年的546人增至2018年的928人，升幅達70%；同期體育學院的開支更由2.66億元大幅增加至6.6億元。如果按每名運動員每月資助計算，體院支援的運動員每人每月可獲8,932港元的資助，殘疾運動員每月可獲6,633元的資助。