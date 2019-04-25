海關周五起招聘90名見習督察　起薪點$39,310　DSE五科3可投考

海關於去年12月成功將海關督察級及關員級的入職課程納入「資歷名冊」，海關指明日(26日)起將展開新一輪的海關督察招聘活動，聘請約90名見習海關督察。而海關督察入職的每月起薪39,310元起，頂薪每月70,970元。是次招聘為期12天，至5月7日截止。

海關將展開新一輪的海關督察招聘活動，將聘請約90名見習海關督察。海關督察入職的每月起薪39,310元起，頂薪為每月70,970元。（政府新聞署圖片）

頂薪達$70,970

海關督察主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助處理人事管理和辦公室行政事務，以及監督轄下人員執行工作。

海關督察入職的起薪點介乎一般紀律人員（主任級）薪級表第7至9點，每月39,310元至43,845元，視乎學歷而定。而頂薪點為一般紀律人員（主任級）薪級表第21點，即每月70,970元。

而海關督察的學歷要求，包括：

持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）考獲「一級」成績，或具同等成績；



或

持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港任何一所大專院校頒發的認可副學士學位，或香港任何一所理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或任何一所已註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(註3)或以上成績，或具同等成績；



或

在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

獲取錄的投考者，最快於明年第二季在香港海關學院接受24星期的留宿訓練。（政府新聞署圖片）

遴選程序將於本年6月中旬開始

海關督察的遴選程序將於本年6月中旬開始，遴選程序包括筆試、小組討論、領導才能測試、體能測驗、《基本法》測試及遴選面試。

獲取錄的投考者，最快於明年第二季在香港海關學院接受24星期的留宿訓練。訓練課程包括特區政府架構、法律知識及工作程序，亦包括步操和槍械、領導才能、訓練。體能、運動攀爬、游繩等。其他訓練項目包括《基本法》、基本普通話、國家事務研習、社會服務、越野訓練及撰寫評核報告技巧等。

訓練課程包括步操和槍械、領導才能、訓練。體能、運動攀爬、游繩等。（政府新聞署圖片）

試用條款受聘三年

獲取錄的投考者將以試用條款受聘三年。在通過試用期及於晉升資格甄別試取得及格成績後，如工作表現理想，有機會晉升為高級督察，甚至更高的職位。此外，投考者亦要通過視力測驗、能操流利粵語及英語、香港特別行政區永久性居民，以及通過遴選程序。

海關訓練學校由今年1月1日起正名為香港海關學院，海關於去年12月通過香港學術及職業資歷評審局的專業評審，將海關督察級及關員級的入職課程被納入「資歷名冊」，是繼香港警務處後，本港第二支能夠同時為員佐級及主任級人員提供資歷架構認可入職課程的紀律部隊。