城大專上學院2018年副學士畢業生兩成就業　平均月薪$15,838

新一學年畢業季節快到，究竟薪酬待遇應訂在甚麼水平？主要提供副學士課程的城大專上學院（城專）於進行了一項問卷調查，了解2018年畢業生的升學及就業概況。調查結果顯示，78%受訪者繼續升學，當中近半升讀政府資助學位課程。另外，有19%畢業生則選擇就業，平均月薪有15,838元，較去年的14,934元高6%。

城專調查結果顯示，78%受訪畢業生繼續升學，當中近半升讀政府資助學位課程。圖為城專副院長（策劃）蔡耀權。（黃詠榆攝）

城大專上學院於去年11月至12月進行網上問卷調查，收到2,300名畢業生回應，回應率為86%。調查顯示，78%受訪者繼續升學，約48%升讀政府資助學位課程，約34%升讀自資學位課程。

社會科學畢業生薪金可達17,921元

另外，亦有19%選擇就業，平均月薪有15,838元，較去年的14,934元高6%。以課程分類，當中以社會科學畢業生最高，平均薪金達17,921元，其次則是商業，平均薪金為14,985元。

城專副院長（策劃）蔡耀權指，畢業生的升學率和就業率和去年相若，而平均月薪則有所增長。(資料圖片)

城專副院長（策劃）蔡耀權指，畢業生的升學率和就業率和去年相若，而平均月薪則有所增長。他認為，與經濟環境有關，政府去年調整了社工政策，相信亦拉高了平均畢業生的月薪。他續指，不少學生在選讀課程時，最留意科目的事業前境、升學率、課程與大學是否相關，而近年最多人選讀的課程分別為工商管理、社工、資訊科技等。

計劃未來推出創意工業、旅遊業等新課程

政府早前公布2019/2020學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）擴至副學位課程詳情，合共2,050個學額，涵蓋六間院校。蔡指，今年未有計劃推出新課程，而為支援政府針對SSSDP的發展方針，城專計劃於未來一、兩年推出創意工業、旅遊業、資訊科技相關的高級文憑課程。

他又認為，若政府5,000個衍接學位不變，副學士仍有生存空間，「每年約有2萬2千人拿3322（文憑試合格成績），7,000人入不到大學，能透過副學士5,000個位衍接回大學。」他強調，在配合政府發展方針增加高級文憑課程時，亦會雙軌並行發展副學士課程。

伍倫貢書院課程尚有少部分未完成認證

對於2020年將落成把校舍擴展至大圍，被問及會否擔心失去城大的「名牌效應」時，他指伍倫貢仍是一所優秀學院，國際網絡涵蓋多地如澳洲、杜拜、新加坡，相信擴建校舍有助增加交流機會。

他補充，在現時33個課程中，除了社工科目只有伍倫貢書院的畢業證書，其餘科目均有城專的畢業證書，絕大部分科目更是有城專及伍倫貢書院兩張畢業證書，只有少部分仍未完成認證過程。