【有片】拍攝香港密集住宅聞名 德裔攝影師Michael Wolf在港逝世

居港25年，以拍攝香港密集住宅聞名的德裔攝影師Michael Wolf，在長洲家中逝世，終年65歲。

Michael Wolf喜歡拍攝城市景觀，最為港人熟悉的，包括作品《Architecture of Density》、《後巷》等。他曾在訪問中提及，2003年香港爆發沙士時，兒子放學回家告訴他，他好朋友的父親因此去世了，Wolf的妻子聞訊嚇壞，嚷著要回德國。這時 Wolf才發現自己居港九年，卻從沒拍攝過這座城市，自此開始拍攝香港風光。

在《Architecture of Density》中，Michael Wolf把地平線和天際線裁掉，只剩下一戶戶密集的樓宇，無法得知其有多大，把香港獨有景觀呈現。Michael Wolf亦喜歡拍攝香港的後巷，足跡遍及港九新界，他形容後巷是個有趣的地方，「每次去也能找到沒見過的東西。」



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Michael在1954年於德國慕尼黑出生，並在德國埃森大學（University of Essen）取得視覺傳訊學士學位。其後他展開攝影記者生涯，為德國雜誌Stern來港工作，並在港定居。他憑著拍攝中國工廠工人流水式作業和生活，兩度獲「世界新聞攝影大賽」首獎。2011年，Michael Wolf再度憑拍攝Google街景記錄下來的意外場景，獲頒當代問題組別榮譽獎。