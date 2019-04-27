【非洲豬瘟】內地缺豬恐港要捱貴豬　本港業界料年底價格飆升85%

中國內地自去年8月爆發非洲豬瘟，至今疫情已蔓延至全國所有省及自治區，農業農村部最近預測，今年下半年的豬肉供應量會進一步緊張，豬肉價格按年漲幅可能超過70%，創歷史新高。 記者向豬肉業界了解加價潮會否波及香港，香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，內地豬農減少了養豬量，估計本港於今年年底最缺豬，豬肉價格會進一步上升，相信如內地升幅超過七成，運到本港的豬肉再加上運費等成本，「最少再加多12至15%（百分點）」，換言之，今年年底豬價最高或會上升85%。 不過，有豬肉代理商就稱，因內地有特別措施確保本港活豬供應量，相信即使內地加價，本港加幅也不會隨之而飆升。

2018年8月3日，中國首宗非洲豬瘟在遼寧瀋陽爆發，現時全國31個省市自治區均已爆發疫情。 （資料圖片）

爆疫症豬場要等2年才可再養豬

2018年8月3日，中國首宗非洲豬瘟在遼寧瀋陽爆發，現時全國31個省市自治區均已爆發疫情，官方公布的數據顯示，超過100萬頭豬已被撲殺，相關的影響逐漸浮現。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，近日內地進口至本港的活豬供應量與往常相若，不過，他指內地受疫情影響，豬農減少養豬量，「都有戒心，以前養得多的豬農，宜家都會養少啲。」他稱，曾爆發非洲豬瘟的豬場最少需2年才可重新投產，而一頭豬由出生計起需7個月才可養至可出售的100公斤，「呢個空隙對市場有影響。」

香港豬肉行總商會理事長許偉堅估計本港於今年年底最缺豬，豬肉價格會進一步上升。 （資料圖片）

冰鮮豬肉及豬肉製品價格都受影響

許偉堅估計，本港在今年年底會最缺活豬，預計價格會進一步上升，「好難估升到幾錢……但如果內地話升七成，香港價一定跟貼國內，加上運費、監管人手等成本，會再多12至15%（百分點）。」換言之，本港活豬價格在今年年底或飆升85%。他並相信，豬肉價格會持續高企一段時間，亦會同時影響相關製品價格，包括冰鮮豬肉、豬肉製品等。

不過，有豬肉代理商就持相反意見。代理內地活豬的香港農業專區公司董事總經理鄭嘉成指，由於內地設有「供港豬場」，專門供應活豬予本港，與內地的供應區分開，相信供應量即使下跌，亦只會影響到內地，本港的供應鏈不會斷。他估計內地的豬價或會持續上升，影響到本港豬價由現時約1,100元一擔(100斤)，上升至1,300至1,400元一擔，不過由於供應不減，價格不會繼續上升。

內地活豬供應料會減少，今年年底本港豬價或會上升85%。 （資料圖片／盧翊銘攝）

港豬場受限制 無法增加「港豬」供應

而代理內地深圳冰鮮豬肉的本港供應商銷售經理陳展明就稱，現時每天繼有400隻豬進口，批發價為每斤約23元，與去年同期相若。他同樣認為，由於內地對港有特別安排，包括提供補貼、退稅等，本港冰鮮豬肉價格不會大幅度上升，「升四成已好多！」

在元朗設豬場的本地豬農、香港禽畜業聯會主席莊忠平就稱，由於有牌照的規定，本港豬場各有特定的養豬數量限制，即使想養更多也不可，因此本港43個豬場，現時維持每天約200至300隻的活豬供應，不會因市場變動而增加。

香港禽畜業聯會主席莊忠平稱，本港43個豬場，現時維持每天約200至300隻的活豬供應。 (資料圖片／余俊亮攝)

本月活豬供應按年跌近一成 批發價升兩成

根據食環署資料，截至前天（25日）本月的活豬供應，每日平均約3,924隻，而拍賣的每擔平均價是1,213元。對比去年同期，供應量為4,255隻，本月下跌約7.7%，而去年同期每擔平均價為1,000元，即本月按年上升約21%。

另外，本港活豬供應量在去年4月至11月，都處於每日4,300至4,400隻的水平，惟在12月突然下跌至3,934隻，今年1月及2月亦只增加數十隻，至上月升至4,192隻。而拍賣平均價在去年4至11月都大致上升，由1,000元升至最高的1,350元，在12月起開始回落，但過去四個月都處於1,200多元的水平。

根據統計署資料，今年2月本港進口58.7萬公斤的豬肉，當中包括新鮮或急凍豬肉。

農業農村部在本月17日指，因應生豬出欄量進一步下降及下半年是節日需求的高峰，豬價可能會快速上漲，而下半年豬肉價格按年漲幅可能超過70%，創歷史新高。該部的資料顯示，上月全國豬肉批發平均價為每公斤人民幣約19元，比2月增加6.3%，較去年8月非洲豬瘟發生前高2.1%，較去年同期上升7.6%。