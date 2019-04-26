【有片】蘋果維修達人教你一招分辨有問題轉插

蘋果用家要注意！蘋果公司宣布回收一批2003年至2010年出產，有漏電風險的插頭轉接器。有熟悉蘋果產品的科技產品維修專家教路，一招便可看到用家正用的轉插是否有問題批次，還有兩招避免轉插漏電的方法，即點擊影片留意。

是次蘋果公司宣布回收一批火牛專用轉插為2003年至2010年出產的產品，附於Mac、部分iOS裝置和蘋果全球旅行轉接器套件中。蘋果公司指由於該款插頭轉接器可能會破裂，而導致觸碰到外露金屬零件的觸電風險，決定收回，並向用戶免費更換新轉接器。專業維修科技產品的Mission Caring Computer Service技術顧問Man指，該款轉插為英式接頭，在Macbook、Macbook Pro、iPad等均有機會使用這種轉插，因為該款火牛專用轉插是塑膠製，故使用一段長時間後便有機會出現老化並現破裂。他又提醒「轉插內部設計是空心，用家如果曾經跌過轉插的話，有機會令外殻出現裂痕，而因為用家手指很接近通電位置，故有機會觸電。」

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阿Man指要知道自己所用轉插是否需要回收，方法很簡單，其實只要看厚度便可。另外他亦指可留意轉插顏色，唯他強調這只作參考，「有機會蘋果公司因應出廠不同，而出產的顏色都會有不同。因此轉插顏色和字母可以參考，但不能作準。」

至於要如何保護插頭，阿Man教了兩招，不過他笑言，最有效避免轉插漏電的方法，是買一條延長線：「其實蘋果有出產延長線產品，比這些插頭更安全，可完全避免轉插漏電。」