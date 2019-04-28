陳茂波料本港首季經濟增長減慢　倘中美貿易談判達成協議或有轉機

中美貿易戰仍然持續，新一輪談判將於下周二（30日）在北京舉行。財政司司長陳茂波在網誌表示，受中美貿易摩擦和其他不利因素影響下，環球經濟今年開局欠佳，故香港的經濟增長在首季情況亦不樂觀。惟他相信中美貿易談判進展正面，倘達成協議，將有利香港經濟增長。 陳茂波又提及，政府統計處經改良方法處理數據，故公布季度本地生產總值時間將提前約一個月，其最終修訂數字可連同本年度的經濟預測，在下月17日發布。

陳茂波表示，受中美貿易摩擦和其他不利因素影響下，環球經濟今年開局欠佳，故香港的經濟增長在首季情況亦不樂觀。（資料圖片）

陳茂波表示，受到大環境影響，香港首兩個月商品出口以貨量計按年下跌4.8%，同期零售業銷貨價值亦下跌1.6%，反映消費情緒依然審慎。惟訪港旅客量首季進一步顯著上升，繼續為服務輸出提供支持。而去年隨着外圍政經情勢的變化，以及不確定性增加，香港經濟按年增長幅度在年內一直走低，由第一季的4.6%和第二季的3.5%，減慢至第三季的2.8%和第四季的1.3%。

惟他認為不用過分悲觀，因外圍及本地近期不乏正面的發展，包括內地經濟於3月回穩，以及今年中美貿易談判進展消息正面，將有望達成協議。倘雙方能夠大致解決分歧，並取消部分或全部早前實施的額外關稅，將能提振環球經濟氣氛，有利香港經濟增長。再者，近月環球金融市場氣氛持續向好，本地股票市場亦跟隨向上，反映市場對中美能最終達成協議的期望。

中美之間深層次矛盾不可能一朝完全解決

他續指，年初制訂財政預算案時，預測今年香港經濟會有2至3%的增長，當中已計及今年環球經濟增長會在上半年減慢，而財政預算案提出了適度的提振措施。

惟他認為，中美之間一些深層次矛盾不可能一朝完全解決，雙方關係往後依然難免起伏，或會不時為環球經濟帶來波動；加上英國「脫歐」、地緣政局緊張，以及歐美一些先進經濟體本土的政治局勢。故此，在金融市場應保持警惕。

另外，他表示由今年首季統計期開始，政府統計處通過改良估算方法和精簡數據處理及分析程序，故可將公布季度本地生產總值的時間，提前至統計期後約一個月。故今年首季的本地生產總值實質增長的首次公布（預先估計數字），將會是在5月2日；而統計處在獲得更多數據後，會編製和公布修訂數字，故首季本地生產總值的修訂數字，將連同政府最新的2019年經濟預測，在5月17日發布。