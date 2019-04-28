伊斯蘭教齋戒月5月6日開始　團體千人遊行冀釋除公眾誤解

伊斯蘭教今年的齋戒月由5月6日開始，今日（28）有團體舉辦嘉年華，約千人由北角電照街遊行至中環，除了藉此迎接齋戒月的來臨，亦希望公眾對齋戒有更深認識。 團體Dompet Dhuafa Hong Kong的總理事Imam Baihaqi指，穆斯林在伊斯蘭月中，每天黎明至日落期則需禁食及禁喝。他希望僱主理解，齋戒是安全的行為，並尊重家傭的宗教信仰。

一行人由北角遊行至中環，有人高舉關於禁食的宣傳牌。（黃詠榆攝）

希望僱主尊重傭工宗教信仰

團體Dompet Dhuafa Hong Kong（DDHK）今（28日）舉辦伊斯蘭教嘉年華，現場所見大約有一千人參加，當中有不少是在港工作的家傭。一行人遊行團隊中，由北角電照街遊行至中環，有人高舉「禁食是健康」、「在齋戒學會忍耐、真誠」的指示牌。

DDHK總理事Imam Baihaqi指，是次活動其中一目的，是迎接伊斯蘭月（5月6日至6月4日）的來臨。他解釋，在伊斯蘭月中，穆斯林在每天黎明至日落期則需禁食及禁喝。

另外，他希望向大眾傳遞「齋戒是安全行為」的訊息，僱主亦不需擔心會影響到工作表現，「穆斯林從小便會進行齋戒。」他又提到，希望香港僱主能給予家傭進食清真食品的權利，尊重其宗教信仰。

團體Dompet Dhuafa Hong Kong的總理事Imam Baihaqi（左）希望僱主理解，齋戒是安全的行為。（黃詠榆攝）

印尼駐香港總領事領事（資訊及社會文化）Yuni Suryati認為，仍有部分僱主不理解齋戒月傳統。（黃詠榆攝） 印尼駐香港總領事領事（資訊及社會文化）Yuni Suryati亦有出席，支持是次活動。她指，齋戒對身體有益，惟現時仍有部分僱主不理解齋戒月傳統，故希望類似活動能讓大眾有更深入了解。 她強調，今天的活動性質和平、正面，不欲評論早前的斯里蘭卡恐襲事件，指襲擊事件於世界各地均有機會發生，且不一定由特定群組發動，不擔心事件會影響公眾對穆斯林的看法。