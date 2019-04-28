石澳藍色「情人橋」災後重建？ 居民：臨時給工人復修水渠之用

去年超強颱風「山竹」橫掃本港，其中連接石澳後灘與大頭洲的粉藍色「情人橋」，在颱風襲港期間整座橋被摧毀，令不少人大感惋惜。近日有網民稱，小橋正在重建。 《香港01》記者今日（28日）到現場了解情況，發現原址搭起棚架作臨時工程橋，並貼出標示「不得擅進」，但期間仍見到不少遊客進入工程範圍。有石澳的居民透露，臨時橋只是給工人作臨時通道之用，以便進行復修水渠，「今年先開始搭棚架，相信未有咁快重建條橋。」 當區的南區區議員陳李佩英則稱，不知藍色「情人橋」，亦未聽過重建一事。

《香港01》記者到現場發現，臨時工程橋已拉起封鎖線，並貼出告示稱工程進行中，不得進入。（李慧妍攝）

「情人橋」是連接石澳後灘及大頭洲的一座粉藍色小橋，傳說因橋身只能給兩人通過，配合粉藍色的浪漫感覺，因而吸引不少準新人影婚照及情侶「打卡」。去年「情人橋」不幸受超強颱風「山竹」摧毀，整座橋瓦解一地，當地村民亦對此感到無奈。

近日，有網民稱原址已搭起一座棚架橋，疑似正在重建中。《香港01》記者到場後發現，臨時工程橋已拉起封鎖線，並標示為「香港及離島渠務」保華建築有限公司負責工程，亦貼出告示稱工程進行中，不得進入。

今日適逢周日，未有工人在場，惟不少遊客未理會告示，擅自進入棚架內拍照。

不少遊客未理告示，擅自進入棚架內拍照。（李慧妍攝）

根據現場設有的建築地盤報告顯示，施工日期為今年2月1日，本月20日已作首次檢查，列明棚架「安全可用」。有不願上鏡的當地居民透露，該臨時橋並非重建「情人橋」，而是作為通道，給工人進行復修水渠之用，「嗰陣颱風吹冧咗條橋，連下邊嘅水渠都吹爛埋，所以依家要整返。」他續指，後灘與大頭洲有很多設施被摧毀，如涼亭、山路及欄杆，相信復修需時，「應該有排都未重建到藍色橋㗎啦，依家見啲工程進度都幾慢。」

記者向南區區議員陳李佩英查問石澳「情人橋」進度，她稱未聽過這條橋。（李慧妍攝）

市民冀重建後橋身仍用藍色

大學生羅小姐及蘇小姐首次到石澳參觀拍照，均對「情人橋」被摧毀而感到可惜。蘇小姐指，雖然見到有人進入棚架範圍，但認為很危險，自己不會進入，「都想快啲重建，可以來影相。平時呢個位少人，嗰景都靚。」羅小姐就表示希望「情人橋」重建後仍沿用藍色，「藍色襯番個海。」

到後灘寫生的陳先生則指，「山竹」襲港後他曾前來石澳，當時也認為棚架工程是在重建「情人橋」，「我諗重建後會仲好睇啲，依家（棚架橋）長啲、L型，以前嘅橋就咁短啲。」

不過，他就覺得日後小橋的顏色毋須一定是粉藍色，「其他色都好睇，例如白色。」此外，他認為工程期間，施工單位應有保安看守，防止市民進入地盤範圍。

大學生羅小姐及蘇小姐首次到石澳參觀拍照，表示對「情人橋」被摧毀感到可惜。(李慧妍攝)

連接石澳後灘與大頭洲的粉藍色橋有「情人橋」之稱，是不少新人拍攝婚紗照的熱點，但去年被「山竹」摧毀。（網上圖片）

及後記者致電向南區區議員陳李佩英查詢石澳「情人橋」進度，她初時稱「未聽過」該橋；記者再問是被「山竹」摧毀的藍色「情人橋」，目前是否在重建，她僅說：「完全冇聽過。」之後便匆匆掛線。

↓↓↓今日石澳藍色「情人橋」狀況↓↓↓