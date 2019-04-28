逾半受訪家長曾體罰子女　團體：違反兒童權利　促立法禁止

「兜巴星」無助管教子女。一項調查發現，有逾半受訪家長表明曾向子女施以體罰，71.3%受訪兒童則表明體罰不奏效，亦會造成親子關係疏離。 負責調查的防止虐待兒童會呼籲家長學習聆聽子女心聲，轉用正面的管教方式，又促請港府盡快立法，禁止體罰，以保障兒童權益。

防止虐待兒童會今(28日)響應國際「沒有巴掌日」，舉行公眾活動，鼓勵家長勿作體罰。(防止虐待兒童會提供)

防止虐待兒童會於今年2月至4月期間，成功訪問333名家長及216名兒童，30.1%受訪兒童屬6至9歲。

調查結果顯示，有逾半受訪家長表明曾向子女施以體罰，另有50.5%兒童曾被體罰。結果又反映，65.4%會體罰子女的家長，曾於童年時擁被體罰經驗，成為跨代管教兒童方式。

不過，各有71.3%及57.9%兒童及家長認同長遠而言，體罰並無用處；69.5%家長則表示，體罰對兒童帶來負面影響，69.5%兒童亦認同有關說法。

防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲表示，不少家長管教子女時仍會施以體罰，在根據社會福利署保護兒童資料系統數字，過去10年間，錄得 4,358 宗兒童身體虐待個案，情況嚴重。

她續指，體罰非有效的施教方法，更是暴力行為，亦違反兒童權利，亦有不少虐兒個案由體罰開始，她促請港府盡快立法，全面禁示體罰，另應實施強制性舉報虐兒機制，專業同工包括學校師長及社工，如遇懷疑虐待事件，應立即轉介及處理。