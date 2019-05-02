【報稅2019】想知要交幾多稅？即刻用01計稅機嚟計計！

稅務局正陸續寄出2018至19年度報稅表，又是打工仔收到「綠色炸彈」的時候。想知道自己今年交多少稅？能否受惠於派糖措施？ 《香港01》特設打工仔計稅機，讓你立即估算來年需交多少稅！

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本課稅年度（18/19年度）稅務措施：

薪俸稅的稅階：由4.5萬元擴闊至5萬元 合資格子女免稅額：由10萬元增至12萬元 有子女在課稅年度出生可享有一次性額外免稅額：由10萬元增至12萬元 供養父母或祖父母基本免稅額﹙年滿60歲或傷殘﹚：4.6萬元增至5萬元 供養父母或祖父母額外免稅額﹙年滿55歲但未滿60歲﹚：由2.3萬元增至2.5萬元 合資格父母或祖父母的長者住宿照顧開支的扣除上限：由9.2萬元增加至10萬元 增設傷殘人士免稅額：金額為7.5萬元 注意！退稅減甜：寬減75%薪俸稅、個人入息課稅及75%利得稅，退稅上限由3萬元降至2萬元

退稅尚待法例通過

財政司司長於財政預算案宣布一次過寬減2018/19年度75%的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元。讀者要留意，雖然計稅機已按照建議，計算退稅款項，惟以上退稅需尚待有關法例通過後，稅務局便會在今年的稅單上作出稅款寬減。

另外值得留意的是多項新措施，包括投保自願醫保扣稅額上限8,000元、強積金可扣稅自願性供款以及合資格延期年金扣稅額合共為6萬元。

如有疑問，市民可瀏覽稅務局網頁查閱報稅須知。