【颱風山竹】政府檢討延遲復工　8號風球取消後可原地停留兩小時

本港去年9月中經歷超強颱風「山竹」蹂躪，滿目瘡痍，但不少市民翌日要在全港交通大癱瘓的情況下趕上班，質疑政府為何不宣布停工一天。政府向立法會保安事務委員會遞交的文件顯示，當局將成立一個由政務司司長主持的督導委員會，將於8號風球生效期間，評估超強颱風的強度和影響、所引起的多種災害後。委員會可向市民公告是否為「極端情況」，因而決定是否延遲復工時間，建議包括在8號風球取消後，可在原地停留兩小時後，才啟程復工。

山竹風災翌日，市面交通情況惡劣，其中大圍站就迫滿上班的打工仔。（資料圖片／盧翊銘攝）

會考慮交通情況 決定是否延遲復工

多個政府部門聯合提交立法會的文件表示，在某些「極端情況」下，例如出現大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉及沒有公共交通服務時，建議僱員於八號信號取消後，在他們所在的地方多留兩小時，而非立即啟程上班或外出 。

而督導委員會會評估已知的最新資料，審視公共運輸及其他範疇，並於天文台改發三號風球前，向市民公布「極端情況」是否適用，是否需要延遲復工時間。督導委員會會考慮的因素包括超強颱風的強度和影響、所引起的多種災害，例如風暴潮和暴雨。

此外，政府亦會在8號信號取消後首兩小時內，決定是否須進一步延長復工時間。

公務員颱風後缺勤 可酌情處理

勞工處正修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》， 以涵蓋上述機制。此外，公務員事務局會展開程序，修訂現行 關於熱帶氣旋後政府僱員復工安排的一般指引。該局亦會修訂指引，列明在熱帶氣旋吹襲或「極端情況」警報發出 後，員工因道路水浸、山泥傾瀉、暴雨、沒有公共運輸服務等原因而缺勤，督導人員在考慮到個別員工的實際情況後可彈性行使酌情權處理，容許缺勤而毋需扣假是其中一個做法。

此外，政府亦會改善基建，例如在杏花邨遊樂場和小西灣運動場興建堅固的花糟或圍牆。將軍澳海濱公園亦會興建防浪牆。

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