水炮車最快7.1服役　可噴催淚劑　警方：再有佔領運動考慮出動　

警方斥資1,660萬元購買三輛俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，今日（30日）首次正式「亮相」。保安局向立法會遞交的文件附上水炮車的外貌照片，白色為主調的車身配備兩個車頂噴水裝置、360 度攝錄鏡頭、水箱及催淚溶劑儲水缸等設施。 保安局指，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，便會考慮出動水炮車，預計有關車輛將於今年下半年投入服務。換言之，若再出現如2014年的佔領運動，水炮車便有可能出動。

水炮車外貌及裝備。（立法會文件）

有噴灑或水柱模式 可噴射催淚水劑

據文件介紹，每部水炮車長8米、闊2.55米。車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置。頂部配置兩枝專門用作驅散暴力衝擊人士的噴水裝置，而車輛噴出的水柱，有不同的模式及用途。保安局指，因應行動需要，操作人員可選用噴灑或水柱模式，車輛亦可噴射催淚水劑。車輛亦有保護性噴水裝置和保護灑水噴嘴，在有需要時可用作防衛噴射和滅火，以保護車輛。此外，車頂亦設有兩個360度攝錄鏡頭。車輪也配置話音廣播系統，可向示威者發出警方的勸喻、警告或其他訊息。

操作指引方面，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。當使用的噴水裝置時，警務人員會先作出警告，示意將使用有關裝置。而達到合法目的後，會立即停止使用。

至於詳細的操作指引，警方指屬行動細節和涉及警方戰術部署，不適宜公開，以免影響警方行動的能力和效果。