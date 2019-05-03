的士大王太子女推特選的士定額收費制　每程貴咪錶約20至30元

電子支付愈趨普及，星群的士昨（2日）起推出定額制的士收費模式，市民只需在其手機應用程式輸入出發點及目的地，系統便會利用Google實時數據選出最快行車路線，並根據旅程的時間及公里計算出實際車資。 相比現時普通的士按錶收費，星群特選的士定額車費將會貴約20至30元，惟不同時段價格或有不同，視乎當日的交通道路情況。

市民現時登入星群的士App，選用「星群特選的士SPT」預約服務，只需輸入起點及目的地，系統便會選出最快路線及即時報價。（盧翊銘攝）

星群的士昨日起推出定額制的士收費，市民可在行程出發前2日至20分鐘前，透過全球衛星定位（GPS）在介面選取「星群特選的士SPT」，並輸入起點及目的地，系統便會選定最快路線及即時報價。

定額收費方面，根據星群提供特選的士定額車資預算表，以中環國際金融中心出發至赤柱為例，普通的士按錶收費為約140元，星群特選的士定額車資則為178元，貴38元；至於中環國際金融中心出發至太古坊，特選的士則較咪錶收費貴19.8元。因此，一般而言，星群特選的士定額車資較普通的士按錶收費貴約20至30元。

星群的士母公司忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，旗下車隊屬「一條龍」管理，相信能提供高質素的士服務。（盧翊銘攝）

IFC去機場貴按錶收費近百元

然而，以中環國際金融中心分別出發至深圳灣口岸及香港國際機場為例，定額車資則較咪錶收費貴93.1元及71.3元，定額收費已包括隧道費、行李費或寵物收費；當司機收到訂單後，會預早5分鐘到達接載地點，以及免費等候最少15分鐘。而特選的士中，85%的車輛車齡在3年以內，且提供免費WIFI、USB充電設備，現階段接受Apple Pay及Google Pay電子付款。

星群的士母公司忠誠車行執行董事鄭敏怡，其父是有「的士大王」之稱的忠誠車行創辦人鄭克和。鄭敏怡表示，相信市民召喚的士均會對車輛的服務質素有所期望，包括的士車廂整潔度及司機有禮等。她強調，星群的士以「一條龍」管理旗下車隊，定期為的士進行保養及監管司機服務質素，期望今年內特選的士會由現時的52輛倍增至100輛，以及選用預約服務的訂單佔當天總車程4成。

星群特選的士的車廂，85%的車輛車齡均在3年以內，且提供免費WIFI、USB充電設備及電子收據等服務。（盧翊銘攝）

至於定額制的士收費模式會否與法律有所抵觸？鄭敏怡指出，的士服務受《道路交通（公共服務車輛）規例》（香港法例第 374D 章）規管，惟當中的士除按錶收費，亦包括預約形式接載乘客，故相關服務完全合法，且能為乘客提供有效保險。