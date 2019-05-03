【五一黃金周】經Airbnb租到違規工廈民宿　記者直擊試瞓梳化床位

現正值內地五一黃金周，香港酒店房價高企，不少遊客改攻「民宿」，經「共享程式」租住私人住宅。《香港01》早前發現，有人於工廠大廈經營「民宿」，並透過共享住宿平台Airbnb出租。 記者透過Airbnb成功租住青衣一間工廈的「共享工作空間」，惟可日租過夜。付費後收到通知，指該處為「共享工作空間」，但實際所租是，一間房內兩張梳化床床位之一，惟單位以日租過夜經營，內有梳化床、被鋪、廁所、廚房、電磁爐及洗衣機，陳設及住宿要求與民宿無異。在Airbnb網頁也有旅客在住宿後，留下評語，有人不知情下感到如中伏。「民宿」負責人拒應回。

有關住宿地址位於青衣工業大廈二期中層單位內。（香港01記者攝）

記者早前經Airbnb程式租住一所位於青衣工廈內的房間的一張梳化床床位，有提示教授如何放好「床鋪」。（香港01記者攝）

完成訂房才收到地址資料 確認位於青衣工廈

近年不少旅客透到網上共享住宿平台尋找旅遊居住地方。《香港01》記者於Airbnb隨意搜尋，發現位於青衣的一所住處聲稱為「共用工作空間」，每晚叫價350元，連清潔費及服務費總共450元，可供一人入住，記者發現有用戶曾留言指「房子是在一棟很久的工廈」。

Airbnb租房規例列明，最低要求為兩日一夜，理論上為出租過夜房。記者於上月中以旅客身份訂房，屋主其後發訊息確認訂單，此時才提供正確地址、到達方法及單位詳細資料等。所訂房間位於青衣工業中心二期中層的一單位內，戶主要求住戶提交按金及身份證明文件副本，才發放進入單位密碼，屋主透露曾有人違規多人入住。

地下工人卡板車搬貨 旅客帶篋有危險

記者依照地址前往青衣工廈，附近有不少貨櫃車駛過，並擺有多個機場貨運箱；走近大廈地下位置時，有多名工人駕駛卡板車工作，若旅客提著大型行李走過，的確有一定危險。

到達「共用工作空間」樓層時，已見門外設有閉露電視，輸入密碼開啟大門後，可看到矮身櫃上放有多份本港旅遊景點單張；單位內有四間房間，在700平方呎的大廳內，放有兩部電腦、桌子及梳化等，並有共有廚房、洗手間及浴室等，以及洗衣機、雪櫃等設施，跟一般民宿無異。

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該個出售單位門外以網站作「招牌」，記者曾嘗試查看相關資料時，發現網站不能打開。（香港01記者攝）

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房間不能上鎖 焗租用儲物櫃

所有房間均不能上鎖，財物只能加按金租用儲物櫃中。走到所安排的房間，左右兩旁放有梳化床，並有指示授使用方法；牆上擺有儲物架及燈膽，並放有衣架、毛氈等基本用品。

屋主雖於用家付款後簡介「共享工作空間」定義，不過室內告示，顯示或適合短住人士，包括「每次使用洗衣機費用為80元」、「嚴禁廚房刷牙梳洗，每次5000元」，另外，亦分有日租及月租用戶洗手間。

記者向屋主稱擔心同屋者的身份時，對方透露不少住戶早出晚歸，較少碰面；屋內頗為寧靜，長時間未見有人進出。地下看更指，該工業大廈理應不能經營旅館業務，但問到有否疑旅客進出時，則未有理會。

該名戶主一共設有18個住處選擇，其中一個戶口以本公司圖象作招徠，用意不明。（Airbnb截圖）

租客留言劣評 批Airbnb監管不力

翻查資料，上址業主姓莊，他於2015年4月以298萬購入上述單位，未見文件顯示獲准更改單位用途。據知，早年由莊及一名女子負責經營，惟去年則改由一名自稱「Blue」的人士負責處理住宿問題，若以日租450元一位計算，四間八張床位可收到3,600元租金，一個月30日可獲10.8萬元。

雖然，屋主指單位為「共用工作空間」，但不少外地旅客未有理會，形容為「民宿」，多個留言中，有不少旅客投訴，到達目的地才發現住處「貨不對版」，當中有內地人、紐西蘭人等等，其中有人投訴到場才得知為工廈住處，「居住環境差強人意」、亦有住戶形容「外面走廊電梯都像恐怖片，安全性不是很高｡晚上入住的時候心裡毛毛」、亦有人曾投訴住宿人數超過描述所指，並有人質疑Airbnb的監管不力，致到港後才。