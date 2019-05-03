【醫療失誤】聯合醫院刺穿少女動脈致癱瘓　兄：已獲批法援跟進

一個夢想成為護士的16歲少女，2017年11月在聯合醫院接受洗血時，遭導管插穿動脈致腦中風，左半身癱瘓。事隔一年半，其兄今日（3日）在商台節目《在晴朗的一天出發》透露妹妹情況漸見好轉，精神狀況良好，能正常表達自己及坐起來，形容是「意料之外的奇蹟」。 但他稱，妹妹說話速度較慢、亦未能如常行走，預料康復之路長達數年，甚至十多年，透露已獲批法援，將循法律途徑跟進；他又感激早前有善心人捐助，令妹妹得以額外接受康復治療，加快康復速度。

一名16歲少女在2017年於聯合醫院接受手術期間，被刺穿動脈致中風，喪失主要活動能力。（家屬提供圖片）

聯合醫院錯插動脈致16歲少女腦中風個案，聯合醫院在2018年4月底公布專家報告，形容插穿動脈致中風屬罕見併發症，強調手術過程合符標準，無涉及人為疏忽。家屬在民主黨立法會議員涂謹申幫助下召開記者會，引述醫療文獻批評院方說法不實。

事隔超過一年事件再有新進展。少女兄長指，妹妹現時身體情況適合，亦希望回家休養，但須家中設施及儀器配合。他感謝有善心人早前捐助，令妹妹可到其他機構接受康復治療，加快康復進度，惟妹妹的康復之路將數以年計，盼妹妹以後的醫療費用及開支可有所支援，又透露已獲批法援，將循法律程序跟進事件。