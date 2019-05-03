天文台料母親節佛誕有驟雨　入長洲睇太平清醮飄色要帶遮

踏入雨季，天文台預料下周一「立夏」（6日）起一連四日有驟雨及狂風雷暴；然而一道低壓槽其後逐漸遠離沿岸地區，預料母親節、佛誕當日(12日)氣溫最高達攝氏28度，短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。出門慶祝母親節或參加長洲太平清醮觀賞飄色巡遊的市民，緊記要帶備雨傘。

今早天文台錄得多區氣溫跌破攝氏20度，當中大埔更低見18度。天文台指，一股偏東氣流正影響本港，預料日間短暫時間有陽光，整體大致多雲，初時有幾陣驟雨。天文台在早上11時半錄得市區氣溫21度，京士柏紫外線指數是4，強度屬於「中」。

在今天(3日)上午9時，多區氣溫跌破20度，錄得19度低溫。（天文台自動分區天氣預報）

據天文台九天天氣預報，一股清勁的偏東氣流會在明日（6日）繼續影響本港；明日最低氣溫將為21度，而一道低壓槽會在下周初至中期為本港帶來驟雨及狂風雷暴，但隨著低壓槽在下周後期逐漸遠離沿岸地區，本港驟雨減少。

去年佛誕高達34.8度

5月12日同時是母親節及佛誕，去年的母親節及佛誕分別錄得最高氣溫31.5度及34.8度，但今年天文台預計最高氣溫為28度，相信今年的母親節及佛誕天氣會較去年更為舒適。天文台預料當日短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，出門慶祝及參加長洲太平清醮的市民記得帶雨傘。