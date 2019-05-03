疑遭父強姦少女庭上突改口供　5人涉妨礙司法公正案　將轉高院審

少女聲稱曾在11至12歲時遭父強姦，惟案件在高等法院審訊時，少女突改口供稱其父並無性侵她，其父最後獲悉。警方之後拘捕3男2女，疑曾作出妨礙司法公正的行為，案件今（3日）再在屯門法院提堂，控方決定將5人的案件合併處理，會轉介高等法院審理，現定於6月10日在東區法院作交付程序。

父脫姦女罪後揭發的妨礙司法公正案，涉案被告由原來的3人增至5人，全部於屯門法院提堂。（資料圖片）

5被告年齡介乎36至63歲

現涉案的5名被告，包括最早被拘捕的42歲男子、一名40歲女子，及一名65歲女子，警方事後再拘捕兩名分別36及63歲男子，全部被告均只以英文字母代表。法庭早前下令，傳媒不得報道各被告的身份。

男被告涉收押所叫女童不要作供

5名被告本來同被控串謀妨礙司法公正罪，控方申請修訂及新增控罪，包括第一被告被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪，指他在2018年10月20日在荔枝角收押所，使女童不出庭作供。

40歲女被告涉曾帶女童離港

40歲的女被告獲撤銷早前被控的串謀妨礙司法公正罪，但改控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪，指她於2018年10月20日至11月4日期間，意圖帶女童返回內地，阻止她出席審訊。

其中4被告涉串謀犯案

除這名40歲女被告外的4名被告，維持原有串謀妨礙司法公正罪。控罪指，4人於2018年10月至2019年1月，干擾女童給予口供及改變其口供。

全部被告繼續還押

5名被告均毋須答辯，裁判官批准修訂控罪，及將5人案件合併處理，轉介高等法院審理。

40歲女被告要求以15,000元保釋，遭裁判官拒絕。案件於6月10日在東區裁判法院作交付程序，期間所有被告還柙看管。

案件編號：TMCC 1093/2019