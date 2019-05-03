LV 告內地「鞋王」抄襲鞋款　要求法庭頒禁令及索償

法國品牌Louis Vuitton (LV) 指稱內地「鞋王」百麗國際旗下的公司，推出的鞋款抄襲「LV Archlight Sneakers」，令擁有版權的LV蒙受損失。LV入稟高等法院，循民事途經控告涉案公司，並要求法庭頒令，禁止對方繼續推出侵權的鞋款，並作出賠償。

以「Jipi Japa」名義內地經營

原告為Louis Vuitton Malletier，被告為百麗國際(中國)有限公司和麗中鞋業有限公司。兩名被告為百麗國際旗下的公司，而百麗國際曾在港上市。此外，兩被告公司以「Jipi Japa」名義經營零售業務。

LV Archilght Sneakers鞋款被侵權

原告在入稟狀指，擁有鞋款「LV Archilght Sneakers」的版權。惟原告指稱，被告於去年7月24日，在未有原告同意下，推出侵犯原告版權的鞋款。此外，被告把侵權的鞋款出口或入口香港。原告指被告的行為屬侵權，要求法庭頒下禁制令，禁止被告推出該侵權的鞋款，以及在網站、社交平台等移除相關宣傳。原告亦要求被告交出侵權的產品，並向原告賠償損失。

案件編號：HCA776/2019

原告指被告涉抄襲的情況↓↓