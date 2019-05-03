葛量洪4人帶產碳青霉烯酶腸道桿菌　東華醫院3人染人類偏肺病毒

醫管局今日（3日）公布港島西醫院聯網出現傳染病個案組群，葛量洪醫院4名內科男病人帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，其中3人情況嚴重；東華三院先後有3名長期疾病男病人感染人類偏肺病毒，其中一人因自身疾病現時情況嚴重。

葛量洪醫院4名男病人染產碳青霉烯酶腸道桿菌。（資料圖片／羅君豪攝）

兩個傳染病個案組群分別出現在葛量洪醫院及東華醫院。

兩病房暫停接收新症

葛量洪醫院一個內科男病房4月27日起先後有4名，年齡介乎77歲至92歲病人，經檢測後確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，並沒有出現感染病徵。4人目前仍然留醫，正接受隔離治療，當中3名病人因自身疾病現時情況嚴重，另一名病人現時情況穩定。



而東華醫院一個護理病房4月19日起，先後有三名患長期疾病，年齡介乎33歲至71歲的男病及一名醫護人員出現發燒及上呼吸道感染徵狀，院方已為三名病人進行所需測試，結果對人類偏肺病毒感染呈陽性反應。3名病人正接受隔離治療，其中一名病人因自身疾病現時情況嚴重，另外兩名病人情況穩定。至於涉及的醫護人員則已痊癒及復工。

醫管局表示，上述兩個病房會暫時停止接收新症，而東華醫院的護理病房則會停止病人回家度假的安排，並會限制訪客探訪。