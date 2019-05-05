陳茂波：首批政府綠色債券將於周二路演

財政司司長陳茂波今日（5日）發表網誌，表示政府著力推動綠色金融，去年在港安排和發行的綠色債券集資總額達到110億美元，相等於2017年的三倍多。政府綠色債券計劃下的首批債券，將會在本周二（7日）開始路演。

陳茂波指出，全球面對氣候變化挑戰，發展綠色金融已被廣泛認為是當中不可或缺的工具之一。經合組織（OECD）估計在2016至2030年期間，全球每年需要高達近7萬億美元的資金，投放於世界各地的綠色基礎建設。他認為，香港作為全球領先的金融中心之一，可以發揮積極和重要的角色。

陳茂波又提到，他在過去幾份財政預算案中已宣布多項措施，推動綠色金融的發展。近年政府積極跟多個國際機構及行業協會（例如國際資本市場協會、氣候債券倡議組織、香港綠色金融協會等）合作，聯合舉辦有關綠色金融的大型研討會。例如去年在港舉行的綠色及社會債券原則會議年會，更首次從歐洲轉到亞洲區舉辦。

金管局本周二將舉辦綠色金融論壇

另外，金融管理局將在本周二在本港舉辦綠色金融論壇，邀請業界的資深代表共同探討綠色金融的前景，以及如何推動業界在企業管治和營運中更有效地採納綠色元素。政府綠色債券計劃下的首批債券，亦會在同日開始路演。證監會則會在周四（9日）與內地及歐盟代表進行監管機構會議，匯集三方相關政策制定者與監管機構及金融穩定委員會氣候相關財務披露工作小組，就綠色金融的未來發展及共同協作等議題進行討論。

上月金管局和世界銀行集團成員之一的國際金融公司（IFC）簽署了《諒解備忘錄》，計劃於2020年初在香港合辦第六屆「氣候商業論壇」。陳茂波認為，這項國際大型會議落戶香港，反映香港近年推動綠色金融的工作獲得國際社會的認同。他承諾，政府會繼續加強與這些國際多邊機構合作，推動國際金融市場的發展，提升香港國際金融中心的形象和影響力。