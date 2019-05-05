患乳癌妻盼退出婚姻　深情丈夫不棄：讓我履行照顧你50年的約定

乳癌是本港女性最常見的癌症之一，死亡率位列前三甲。不少年輕患者發現自己確診乳癌時，除了擔憂病情之外，更擔憂需要全乳切除，其後影響家庭關係和兩性關係，變相耽誤了治療。事實上，不少早期患者可以選擇先接受術前治療，將腫瘤縮小，其後進行乳房保留手術，繼續享受健康美麗的人生。 賴關裕穠在2008年發現乳癌三期，當時只有38歲的她在確診那一刻深受打擊，形容自己「只剩一個軀殼」。醫生告訴她治療可能需要切除全乳，並影響生育，她甚至和丈夫說要在婚姻中退位。丈夫表示只要能生存，什麼都不重要，要信守結婚時的承諾。經歷八個月的積極治療，賴關裕穠不僅恢復了健康，人生也有了許多改變。

賴關裕穠2008年確診乳癌三期，在丈夫的支持下，積極接受治療。如今她投身義工，提供乳癌患者化療陪診服務。

醫生：本港患者對乳房保留手術認知不足

隨着公眾對乳癌認識不斷加深，近年不少患者在確診時，仍屬於病情較輕的早期乳癌，可及早進行手術及有機會完全康復。外科醫生孫杜琪表示，除了全乳切除外，不少患者可以選擇乳房保留手術，配合電療後，成效與全乳切除相若。

孫杜琪醫生指，數據顯示，在所有患一期或二期的本港年輕患者（小於50歲）中，僅有約三成的患者採取乳房保留手術，顯示患者認知不足。建議患者可以多問、多了解，以免因不知道或誤解而錯失保留乳房等更佳治療方式。

孫杜琪醫生建議患者可以多問、多了解，以免因不知道或誤解而錯失保留乳房等更佳治療方式。

賴關裕穠今年49歲，她形容得知患病那一刻還是記憶猶新：「像一個木頭，像一個空的軀殼」。尤其當她得知治療需要打閉經針，不再能生育時，她深深感到自己作為女人的特質全部被剝奪。賴關裕穠對丈夫說，如果有很合適的人，自己寧願退出。

丈夫卻表示，要信守婚姻宣示的承諾，要履行照顧她50年的誓言。在丈夫的鼓舞下，她經過8個月的治療，度過噁心想吐、不斷脫髮的療程，現實已經恢復健康。

作為過來人，賴關裕穠說很多患者在患病初期難以接受自己的病情，她十分感謝丈夫當時給她的信心，亦從那以後便投身義工工作，推動乳癌患者化療陪診服務。