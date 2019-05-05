逾百市民遊行反對政府每年預留3千萬元撲殺動物　冀「零虐畜」

愛護動物組織「愛動物 零虐畜」今（5日）發起集會遊行，反對政府每年預留逾三千萬元撲殺數千動物，要求改革漁護署，成立《動物保護法》；組織亦在網上和街站發起聯署簽名運動，截止遊行結束，共收集到5,835個簽名。

遊行發起人張先生表示，漁護署公布去年總共撲殺6,336隻動物，較前年約2,600隻多了逾倍；他不滿政府在財政預算案預留3000萬元公帑用於動物撲殺。他形容政府當下的作為是「放任繁殖，隨意撲殺」。

遊行在下午3點半開始，有過百人參加，途中高呼「撐動物，反虐畜」口號。有不少市民帶同自己的寵物出席遊行。

遊行發起人張先生形容政府是「放任繁殖，隨意撲殺」。（鄧穎韜攝）

政府應立法規管虐待動物行為

事實上，今年3月該組織亦曾發起遊行，而政府在4月26日對修訂《防止殘酷對待動物條例》進行為期三個月的公眾諮詢。張先生表示，不滿政府對於上次遊行的回應，認為政府應該以立法的方式對虐待動物等行為進行規管。他又表示，若政府依舊我行我素，將聯合區議會議員向政府施壓。

退休的黃先生今日帶上領養的狗「豬豬」一起遊行，這是他們第二次響應保護動物的號召。黃先生兩年前領養「豬豬」，加上合理訓練，現時狗狗已經非常乖巧。他表示，領養回來的狗有紀錄，更加知根知底，養起來也放心，沒有必要去市場購買，「之後我也會帶『豬豬』參與遊行，撐動物！」

黃先生今日帶上領養的狗「豬豬」一起遊行，這是他們第二次響應保護動物的號召。（鄧穎韜攝）

謝小姐（右）表示因為動物不會發聲，因而要企出來保護牠們，「唔好覺得人類大曬。」（鄧穎韜攝）

參與遊行人士：唔好覺得人類大晒

謝小姐今日和男友一同參與遊行，她指自己亦有領養狗隻。她不滿政府的作為，對於一些虐畜行為，也覺得非常痛心。她表示，因為動物不會發聲，因而要企出來保護牠們，「唔好覺得人類大晒。」

另外，今日中午12時開始，「愛動物 零虐畜」組織在網上和街站發起聯署簽名運動。截止遊行結束，共收集到5,835個簽名。