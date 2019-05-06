【Botox奪命案】醫生李宏邦涉圖誤導警員提堂　疑稱事主哮喘求醫

銀行女經理張淑玲去年在診所注射Botox後喪命，警方經調查後，控告整形外科醫生李宏邦企圖誤導警務人員等共21項罪名，當中疑涉訛稱女事主因哮喘病求診，案件今（6日）於九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯。控方透露日前取得死者的毒理報告，但尚未有驗屍報告。裁判官將案件押後至8月5日再訊，以待控方調查及索取法律意見，被告續獲准保釋。

被告李宏邦被控企圖誤導警員等21項罪名。（林樂兒攝）

被告在診所內犯案

被告為86歲醫生李宏邦，被控2項「企圖誤導警務人員罪」、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」及7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」。他被指於去年11月11日，在尖沙嘴堪富利士道8號格蘭中心1706室，李宏邦醫生美容整形集團診所干犯以上罪行。

涉訛稱女死者因哮喘求醫

該2項「企圖誤導警務人員罪」指他提供虛假資料，即張淑玲當日因哮喘到診所求診，以企圖誤導高級警員及警署警長。

控方指事件涉及打Botox針致死，而今日的控罪以簡易程序治罪條例起訴，因檢控期限先提堂。至於死亡事件，控方表示不久前取得毒理報告，需轉交病理學家深入調查，另需等候驗屍報告。

被告幼子亦是醫生

被告在港的診所有2間分店，月入15萬。被告與六旬妻子同住，育有5名子女，其中3名子女在外國工作。其33歲的幼子也是醫生，兩父子一起工作。裁判官准被告的保釋金由5萬增至20萬元，期間不得離港，但准他於本月13至26日往紐約出席家庭聚會。

女死者張淑玲，52歲、於瑞士寶盛私人銀行任職，她去年11月注射Botox後突然昏迷，送院搶救一日後不治。

案件編號：KCCC1283/2019