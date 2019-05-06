醫管局冀擴大晚期長者照顧服務　助院舍長者有尊嚴地渡晚年

本港人口老化，老人科專科需求增加，醫管局設有社區老人評估服務（CGAS），為全港安老院舍長者提供外展到診服務，由專科醫護上門問症治療。 有專責醫生指，居於院舍的多屬老弱長者，每間院舍每年約有3%院友過身，近年開拓的晚期照顧服務，有助長者更有尊嚴離世，將向醫管局爭取增加護士人手，以協調服務。

左起：歐陽東偉醫生、謝文華醫生及康佩玲醫生。（陳淑霞攝）

港島東聯網服務總監(基層及社區醫療)康佩玲表示，醫管局7個聯網均有CGAS，共設13隊由老人科專科醫生、護士等組成的跨專業團隊，外展至全港安老院舍，並提供到診服務。她指，大部分院舍長者達85歲或以上高齡，多是體弱多病、長期臥床或行動不便，亦患有認知障礙症，並經常使用公立醫院服務，CGAS可省卻院友於公院輪侯服務時間，雙得益彰，現時服務已覆蓋全港95%院舍。

她續指，近年CGAS開拓晚期照顧、覆配藥物等範疇，其中晚期醫護服務主要為患有末期疾病院友提供預設照顧計劃，會按院友及家屬意願，決定執行急救、插喉等程序與否，亦會協調入院及家庭支援等安排。2018至19年度，全港有約2000名病人受惠，她期望未來可增加人手，並於每個聯網專隊增加1至2名護士，專責與院友及其家屬協調，她透露已將此寫入年度計劃書，冀可成功爭取，讓院舍長者可更有尊嚴離世。康醫生將於醫管局研討大會閳述以上主題。

負責另一研討主題的新界西聯網服務總監(基層及社區醫療)歐陽東偉醫生，則講述年老虛弱症與慢性疾病的雙重夾擊問題。他表示，虛弱症可見於5個表徵，包括體重減少、肌肉力量下降、易筋疲力竭、行動變得緩慢及動力減少，診斷時主要以手握力及步速作評核標準。

他又指，虛弱症是可致殘障的訊號，但控制得宜的話，亦可逆轉，包括多做舉水樽、沙包等阻力運動，亦可攝取充足蛋白質改善。

醫管局研討大會將於下周二及三舉行，程序委員會主席謝文華醫生表示，屆時將有本地及海外專家出席，除探討上述兩個主題外，另亦包括遺傳及基因組學、重症創傷治療。