曾評村上春樹作品二級不雅　政府建議淫審處評級委員倍增至四人

淫褻物品審裁處於去年書展期間，將日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》評為第二類不雅物品，惹社會熱議。商務及經濟發展局向立法會的遞交的文件建議，繼續維持淫審處的評級職能，但將聆訊的審裁委員人數將由現時的兩名增至四名，審裁委員的總人數亦會由約500人增至750人。政府解釋，此舉可提升淫審處的代表性，及回應社會各界就淫審處運作所提出的意見。

淫褻物品審裁處於去年書展期間，將日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》評為第二類不雅物品。（資料圖片／杜潔心攝）

2015年修例建議廢除審裁處評級職能

審裁處目前是以非公開形式進行暫定類別評定，評定物品是否屬淫褻及不雅，而每次評審都由兩名小組成員及一名法官做組成。政府早於2015年針對《淫褻及不雅物品管制條例》提出三大修例建議，包括審裁處只履行司法裁定職能，其評定類別的行政職能將被廢除。第二，當有聆訊時，審裁處每次聆訊的審裁委員人數由最少兩名增至最少四名，以提高其代表性。最後，淫褻物品相關罪行的最高罰款及監禁刑期都會增加。

修例的建議提出至今近四年，但當局至今仍未向立法會提交修例草案。商經局指，局方一直循此方向進行修訂法例的工作，包括處理相關法律議題，以及研究廢除審裁處評定類別的行政職能的安排，但未有交代將何時完成。

《刺殺騎士團長》被淫褻物品審裁處評為第2類不雅物品，書店的陳列品亦封上並貼上警告字眼。（資料圖片／杜潔心攝）

新增兩名委員裁定物品評級

商經局續指，為回應社會各界就審裁處運作所提出的意見，司法機構提出在通過2015年修例建議之前，逐步實施新安排，以提升審裁處的代表性。新安排包括透過行政安排，把審裁處裁定物品評級時，將聆訊的審裁委員人數由兩名增至四名，而審裁委員總人數由約500人增至750人，委員任期則由原來最多9年減至最多6年。

新安排未有提及廢除審裁處評定類別的行政職能，商經局解釋，這是由於早在公眾諮詢時，曾提出以陪審團制度，取代現行審裁委員制度的可行性諮詢司法機構。司法機構預計該，建議會從根本上改變陪審團制度長久以來建立的工作模式和文化，如對司法機構的資源耗用，及合資格陪審員的數目是否足夠等方面會構成影響。加上部分陪審員未必願意履行審裁委員的職務；將大幅延長審裁處的聆訊時間，亦會降低審裁處的工作效率。因此，不宜對現時的審裁委員制度作出急切和重大的修改。