曾評村上春樹作品二級不雅　政府建議淫審處評級委員倍增至四人

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淫褻物品審裁處於去年書展期間，將日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》評為第二類不雅物品，惹社會熱議。商務及經濟發展局向立法會的遞交的文件建議，繼續維持淫審處的評級職能，但將聆訊的審裁委員人數將由現時的兩名增至四名，審裁委員的總人數亦會由約500人增至750人。政府解釋，此舉可提升淫審處的代表性，及回應社會各界就淫審處運作所提出的意見。

淫褻物品審裁處於去年書展期間，將日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》評為第二類不雅物品。（資料圖片／杜潔心攝）

2015年修例建議廢除審裁處評級職能

審裁處目前是以非公開形式進行暫定類別評定，評定物品是否屬淫褻及不雅，而每次評審都由兩名小組成員及一名法官做組成。政府早於2015年針對《淫褻及不雅物品管制條例》提出三大修例建議，包括審裁處只履行司法裁定職能，其評定類別的行政職能將被廢除。第二，當有聆訊時審裁處每次聆訊的審裁委員人數由最少兩名增至最少四名，以提高其代表性。最後，淫褻物品相關罪行的最高罰款及監禁刑期都會增加。

修例的建議提出至今近四年，但當局至今仍未向立法會提交修例草案。商經局指，局方一直循此方向進行修訂法例的工作，包括處理相關法律議題，以及研究廢除審裁處評定類別的行政職能的安排，但未有交代將何時完成。

《刺殺騎士團長》被淫褻物品審裁處評為第2類不雅物品，書店的陳列品亦封上並貼上警告字眼。（資料圖片／杜潔心攝）

新增兩名委員裁定物品評級

商經局續指，為回應社會各界就審裁處運作所提出的意見，司法機構提出在通過2015年修例建議之前，逐步實施新安排，以提升審裁處的代表性。新安排包括透過行政安排，把審裁處裁定物品評級時，將聆訊的審裁委員人數由兩名增至四名，而審裁委員總人數由約500人增至750人，委員任期則由原來最多9年減至最多6年。

新安排未有提及廢除審裁處評定類別的行政職能，商經局解釋，這是由於早在公眾諮詢時，曾提出以陪審團制度，取代現行審裁委員制度的可行性諮詢司法機構。司法機構預計該，建議會從根本上改變陪審團制度長久以來建立的工作模式和文化，如對司法機構的資源耗用，及合資格陪審員的數目是否足夠等方面會構成影響。加上部分陪審員未必願意履行審裁委員的職務；將大幅延長審裁處的聆訊時間，亦會降低審裁處的工作效率。因此，不宜對現時的審裁委員制度作出急切和重大的修改。

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