政府2020年推「eID」數碼個人身份　日後可預約門診、支付診金

政府計劃在2020年年中推出「數碼個人身份（eID）」，屆時市民可利用eID使用26項政府服務。創新及科技局向立法會提交文件，指eID未來或可應用於其他公營機構，如醫院管理局，屆時市民可預約門診及支付診金。資訊科技辦公室會在今年第三季向機構提供eID相關的應用程式介面的技術資訊，第四季向市民推廣。

巿民在登記eID時，只須拍攝身份證、確認身份證上的資料，以及拍攝自拍照。（立法會文件截圖）

最遲2023年所有電子政府服務以eID登入

立法會財務委員會去年通過撥款1億1,200 萬元建立eID系統，有關系統料將於2020年年中投入運作，涵蓋26項電子政府服務採用，如供市民報稅、續領車輛牌照、正式駕駛執照等。當局預計，至2021年年中超過110項電子政府服務可以讓用戶使用eID登入，餘下約20項電子政府服務會於系統更新完成後，在2023年或之前逐步採用eID。屆時，所有電子政府服務將以eID作為唯一或主要的登入方法。

eID未來或可應用於其他公營機構，如醫院管理局，屆時市民可預約門診及支付診金。（資料圖片）

可用於醫管局預約門診

eID除了用於政府部門外，資科辦正接觸不同公營機構探討如何在其服務中採用 eID。例如醫院管理局正考慮應用eID於門診預約和支付診金，eID 亦可為強制性公積金中央電子平台的成員註冊及登入使用服務。資科辦亦與香港金融管理局研究，如何透過eID協助金融機構進行風險評估及「認識你的客戶」程序，或提供網上金融服務。

資科辦會在今年第三季向這些機構提供eID相關的應用程式介面的技術資訊，年底前提供測試平台，並邀請有興趣的機構以先導計劃形式參與測試採用eID於其網上服務。今年第四季起，會向市民作推廣。