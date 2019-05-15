【開源年會】IT人講心唔講金任大會義工　盼為青年人提供更多機會

香港開源年會為本港規模最大的開源科技會議，今年將於6月14日至15日在科學園舉行，聚集本港及海外的開發者，交流最新的開源技術。除了業界人士受惠外，大會多年來讓許多年輕學子接觸免費開源程式，不再因軟件價錢而局限技術發展，助他們探索更多可能性。

開源技術，即將原始碼（Source code）免費公開，供人自由修改，共同修補漏洞、增加功能，除了大眾熟悉的瀏覽器Firefox等，亦應用於大數據處理、區塊鏈技術等專業場景之中。現時香港的開源年會主要靠一班義工利用工餘時間協助籌組會議、邀請講者、宣傳等工作。

負責大會行政的義工Ken，讀書時期已經擔任大會學生義工。他表示，當初只是參加者，後來看到如此多IT人「講心唔講金」，開發大量高質素工具免費予人使用；深受鼓舞的他便加入義工團隊，現時已是大會的核心成員，「試過一星期好幾天，一放工就開始回電郵。」

負責大會行政的義工Ken當初只是參加者，後來看到如此多IT人「講心唔講金」，開發大量高質素工具免費予人使用；深受鼓舞的他便加入義工團隊，現時已是大會的核心成員。﹙龔嘉盛攝﹚

參會受啟發 開源工具的可能性

另一名義工Ivan表示，第一次參加開源年會後，驚覺學校所教的和實際應用「不止有點距離」，以及開源技術可為他在專業或技術上創造許多可能性，後來更加入義工團隊協助籌備會議，至今已是第三屆。

現時開源工具在港尚未十分普及，Ivan認為香港的商業機構，乃至學校仍普遍持有「商業﹙專利﹚產品先最好」的觀念，例如他的同學習慣使用專利軟件SAP編寫程式交功課，但他認為不應為此設限。作為學生的他沒能力負擔太多專利軟件，幸好有機會接觸開源工具為他打破限制，如使用開源辦公軟件LibreOffice替代收費軟件。

義工Ivan表示，參加開源年會後才發現，開源技術可為他在專業或技術上創造許多可能性，後來更加入義工團隊協助籌備會議，至今已是第三屆。﹙龔嘉盛攝﹚

講心唔講金 創造高質工具

中大生物訊息學博士生Claire亦受惠於開源年會，她表示研究工作需利用開源工具才能完成複雜的運算工作，因此成為義工，負責市場推廣和日語翻譯，更成功「爭取」為喵星人吉祥物Kottis開設Instagram帳號。

開源香港（Open Source HK）主席、香港開源年會負責人馮振華期望，會議可更進一步在本港科技界推廣開源技術的訊息，並且為本地的開源項目找來更多參與者，為年青人提供更多機會；未來希望吸引更多不同界別的人參與大會，將IT人和其他界別人士如社工、學者等聯繫起來。

中大生物訊息學博士生Claire﹙左一﹚負責會議的市場推廣和日語翻譯，更成功「爭取」為喵星人吉祥物Kottis開設Instagram帳號。香港開源年會負責人馮振華﹙右一﹚期望，會議可更進一步在本港科技界推廣開源技術的訊息。﹙龔嘉盛攝﹚

今屆香港開源年會將於6月14及15日﹙周五、六﹚於沙田科學園舉行，邀請本地及海外開發者分享最新的開源技術。今年大會將設數十場講座及研討會，內容涵蓋程式開發、區塊鏈技術、人工智能等，有興趣的讀者可前往大會faceebok專頁（https://www.facebook.com/hkoscon/）了解更多詳情。