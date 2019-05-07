躁男港鐵車廂動武被趕下車　被咬斷指頭卻獨自上路　兩男准守行為

港鐵兩名男乘客繁忙時間在太子站碰撞後爭執，繼而動武，車上乘客把二人分開，至旺角站時把二人交職員處理，惟其中一名被咬傷手的男乘客，下車後才發現左姆指頭部份不見了，後來才發現該指頭獨自乘車到中環，幸而終被尋回並運返醫院作接駁手術。兩躁男分別被控傷人等罪，經多次提堂，控方決定不作起訴。二人今在西九龍法院准各自簽1千元守行為1年，另各須付堂費3百元。

被告余偉強在爭執中咬傷唐景才的手指，控方最後不作起訴，准守行為。（資料圖片）

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斷指被告拇指仍須包紮

兩名被告：余偉強，54歲，報稱文員；及唐景才，64歲，報稱保安，原本分別被控一項傷人罪及一項襲擊致他人身體傷害罪，指兩人於去年6月21日在一輛由太子駛往旺角的車卡上令對方受傷。唐經接駁手術的左手拇指至今仍受包紮。

疑被阻擋釀口角

案情指，當日早上約8時45分，余在車廂中站近車門位置，打算於旺角站下車。唐於太子站上車時不滿被阻擋，兩人初起口角，繼而動武。期間，余咬了對方拇指一次，旁人見狀即分開兩人。列車駛至旺角站，余欲離開但遭港鐵職員截停，警誡下承認令對方受傷。唐的拇指遭壓傷及骨折，而余的右眼及面部也有損傷。

職員在中環站找回斷指

據當日報導，唐的拇指被咬斷，唐及余在旺角站下車處理情況後，唐的斷指仍留在車廂內，直至列車抵中環站才由港鐵職員在車廂內尋回，「斷指」即被送往廣華醫院進行接駁手術。

案件編號：WKCC5708/2018