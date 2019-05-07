【有片】李澤楷、許志安六月起換新身份證　幾時會輪到你？

換領新身份證計劃於去年底展開，據入境處資料，換證計劃至今已有47萬人辦理換證。第二周期的換證計劃將於6月3日開始，對象為1955至1959年，以及1964至1967年出生之人士，換證期限至明年2月17日。即點擊影片，即看辦證前的準備功夫及流程。

6月3日起進行第二周期換證



第一周期的換證計劃於下月1日結束，6月3日起將進行第二周期的換證計劃。按照入境處資料，到換領中心辦理新身份證時，須帶同原有的智能身份證。建議事前可先透過入境處應用程式、電話和網頁預約換證。用手機應用程式或網頁預約的人士，按步驟同意聲明後，可選擇適合自己的申請類別和申請人數。唯須注意，以電話預約的人士無法預先填寫申請表。

到了辦理換領身份證當天，要先到換證中心的自助取籌服務站取籌，可以透過掃瞄QR Code 或身份證等方式取籌。當輪到你的籌號時，可以到自助登記服務站確認身份及列印申請表。最後只須等登記員接見，便可辦理拍照等手續。

攜同親友一同換新身份證要注意以下事項

為了方便長者，是次換證計劃中推出特別措施，市民換證時可帶多兩位65歲或以上的長者一同換證。如果其中一名長者在辦證當天沒能到來，能否留待下次再由申請人帶同辦證？答案是不可以的。按入境處規定，市民只可在指定時間換證時，帶同兩位65歲或以上的親友於同日同時前往換證中心辦證。

未於指定換證限期內換證 有機會被判罰款5千



如果申請者未能在指定時間辦理換證手續的話，還能否用舊身份證出入境？答案是可以的。保安局局長會適時以刊憲形式發出命令，宣布現時智能身份證失效。在該命令生效前，市民仍可使用現時身份證辦理出入境手續。在保安局局長未刊憲前，市民仍可暫用舊證出入境。如果市民在指定換證限期內未有換領新身份證，且無合理辯解，即屬違法。違例者可被檢控，一經定罪，可被判罰款5,000元。然而，如果申請者在換證期限內身處香港以外地區，則可以在返港的30天內，前往任何一間智能身份證換領中心補辦手續。

資料顯示，不少名人均屬第二周期之換證人士，包括1966年出生的包括李澤楷、林憶蓮、溫碧霞、關淑怡和黎明；1967年出生的亦有陳錦鴻、阮兆祥、許志安、蘇永康、鄭伊健、周慧敏和李克勤等。