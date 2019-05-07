五四升旗禮突改中式步操　600人聯署要求香港航空青年團解畫

航空青年團早前在「五四升旗禮」內，由以往採用英式步操突然改為中式步操，引起大批團員不滿，怒斥感覺「如被強姦」。有團員在昨日（6日）發起聯署要求管理層解釋事件，至今已經有逾600人實名聯署。

不少團員對事件感失望及憤怒，並在昨日發起聯署。

今年是五四運動100周年，香港各界青少年活動委員會在5月4日於金紫荊廣場舉行「五四升旗禮」，共有16個制服團體出席。事前主辦單位已鼓勵團體由傳統英式步操改為中式步操，而航空青年團亦一改傳統。

不會違抗命令 突然改步操方式「被強姦」

惟事後有團員向傳媒爆料指，在升旗禮的整綵排前5分鐘，儀仗中隊隊長才宣佈要轉用中式步操。航空青年團學員Zoe（化名）向《香港01》透露，「其實我們是無得選擇步操方式，而且也不會違抗命令，所以我們感覺是『被強姦』。」

她續指，儀仗中隊隊長是屬於訓練部，惟事後另一部門行動部署理司令羅逸華亦發信指與今次決定沒有任何牽扯，認為要等訓練副司令陳沛傑報告事件，「到底是誰人下決定呢？」不少團員也對決定感到質疑，紛紛在秘密群組「hkacc.secrets」投稿要求管理層解釋事件。

群組於昨午12時正發起聯署，並表明團員對今次事件感到「痛心失望」，要求航空青年團管理層解釋5月4 日的決定；現時已獲得逾600名團員、家長等實名聯署支持。

早於3月時《香港01》已發現香港航空青年團發通告，急招學員訓練中式步操，但當時香港航空青年團回覆指，五四升旗禮上將以「本團傳統步操模式」執行大會指派任務。