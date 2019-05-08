【放工注意】天文台發出特別天氣提示：未來兩三小時內或有大雨

受高空攪動，雷暴與大驟雨正影響本港。天文台下午2時45分發出特別提示，未來兩三小時，香港廣泛地區將有可能受大雨影響，放工的市民應提高警覺。 天文台於下午5時再次發出特別提示，本港各區會在未來兩三小時內受大驟雨影響。

近放工時間，雨勢明顯加密。（麥凱恩攝）

近來本港天氣不穩定，時受驟雨影響。天文台預測本港下午直至晚間天氣多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有機會較大，氣溫保持在20度至23度之間。天文台更發布特別天氣提示指在未來兩三個小時，本港廣泛地區將都受到大雨影響，放工的市民要注意安全。

天文台發出特別天氣提示，未來兩三小時內或有大雨。（資料圖片）

暴雨的成因：足夠的水汽、強烈的上升氣流及不穩定的大氣

踏入夏季，本港近來時有暴雨。暴雨的形成主要物理條件是要有充足的水汽供應、強烈的氣流上升運動和不穩定的大氣。在本港，暴雨的水汽可以是來自偏南方向的南海或孟加拉灣，也可是來自偏東方向的西太平洋。

日照將地面或海洋表面加熱及蒸發水分。（天文台圖片）

在夏季，巨大的中國大陸地面受熱，溫度上升較海洋快和急，形成海陸表面溫度懸殊，產生了季候風，由海洋吹向陸地，輸送充足的水汽。濕潤的地表在陽光照耀下，水汽被蒸發，濕暖的空氣引起強烈的上升氣流，升至一定高度後就被冷卻凝結成小水滴，形成積雨雲，聚集到上升氣流無法承托時，就急劇地降落到地面形成暴雨。

空氣的穩定性會受濕度和溫度影響潮濕而溫暖的空氣較不穩定。在夏天的大部分日子裡，低層空氣會較為暖而濕，而上層的空氣則乾而冷，當濕暖空氣向上升而凝結成雲的時候，會釋放出大量的熱量，有助空氣上升，進而引發向上抽氣的效果。如果有許多雲團集結在一起，那麼這種抽氣的效果就會非常強大，足以使低層大氣的氣壓降低，並將四週的濕暖空氣源源不斷地引到雲體內，促使積雨雲充分發展，繼而帶來滂沱大雨。同時，大氣的運動和流水一樣，常產生波動或渦旋。這些波動或渦旋能幫助氣流上升，加劇了暴雨的形成。

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