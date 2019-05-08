房委會勘察42個高齡屋邨　指結構安全未有重建計劃

房委會於2005年推出「 全面結構勘察計劃 」，為樓齡達40年或以上的公共屋邨進行勘察，以確定樓宇安全性及修葺方案的成本效益。 運輸及房屋局局長陳帆以書面回覆立法會指，房委會在2018年完成首輪勘察計劃，涉及42個高樓齡公共屋邨。結果顯示，全數屋邨的樓宇結構安全及所需的修葺方案合乎成本效益，換言之暫未有重建計劃。

美寶樓於1983 年落成，早前獲房委會落實重建。（資料圖片／余俊亮攝）

房委會的全面結構勘察計劃，為樓齡達40年或以上的公共屋邨進行勘察，除確定樓宇結構安全外，同時評估持續保存樓宇至少15年所需的修葺方案和其成本效益。

根據運輸及房屋局的答覆，房委會於2018年完成涵蓋 42 個公共屋邨的首輪勘察計劃，結果顯示全數樓宇結構安全，及所需的修葺方案合乎成本效益。而房委會往後將每 15年為所有已完成勘察，並決定保留的公共屋邨作重新一次結構勘察，以確保樓宇仍然結構安全及財政上可持續保存。

局方又指出，大規模的公屋重建計劃將凍結大量可編配的公屋單位，對公屋的平均輪候時間造成即時的負面影響，故大型重建並不可取，並只能作輔助角色。而日後房委會將根據樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近有沒有合適的遷置資源，以及原址重建的潛力，共四個原則考慮會否重建個別高樓齡的公共屋邨。