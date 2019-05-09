半年一度的崇光百貨「崇光感謝祭」（SOGO Thankful Week 201 9）本周五（10日）開鑼，相信銅鑼灣本店及尖沙咀分店屆時又會出現逼爆情況。 除本港市民外，不少內地網民已整裝待發，準備來港選購心儀的化妝及護膚品。於內地最大的購物網站淘寶網，已出現不少代購店主率先推出化妝品套裝預購，其中有店主聲稱代購多款Estee Lauder及SKⅡ等多個品牌套裝，並已列出貨量，單單兩款套裝，代購後全數出售，保守估計可賺取5位數字差價，金額或近6萬元。

每年崇光感謝祭吸引大批內地旅客來港「血拼」，除了自用，不少是代購。（資料圖片）

代購熱門品牌加收「排隊費」

「崇光感謝祭」明日早上開鑼，除了限量特惠貨品，大部分貨品都有減價。不少內地旅客早已嚴陣以待，準備來港搶購心頭好。內地「淘寶」網上有不少店主如「日本代購」、「韓國代購」一樣，列明會來港到崇光代購高級化妝品，賺取港元與人民幣的兌換率差價，部分店主註明熱門品牌另加「排隊費」。

淘寶店內的其中一所代購，主攻高級品牌化妝及護膚品如SKⅡ、ESTEE LAUDER、Whoo等套裝產品，並早已列明庫貨，其中最受女士歡迎的品牌之一SKⅡ，店主聲稱推出10套各價值4,670港元的晶瑩剔透護理套裝，加上最少20元的排隊費。若店主售出全數十套，料可賺得約7,300港元。

有淘寶店店主率先推出多項化妝及護膚品套裝供客人購買。（網上截圖）

有淘寶代購列出多項感謝祭購物需知，當中購買SKⅡ產品要計算「排隊費」。（網上截圖）

代購一護膚品套裝可賺570港元

該店主同時代購品牌ESTEE LAUDER護膚品套裝，售價值港幣530元至3,800元，店主指各有100套，單單計算只出售全數3,800元黑鑽面膜套裝產品，以昨日（8日）港幣兌人民幣匯率計算，每款可賺取570港元，加上每套20元的排隊費，悉數賣出，店主可賺得59,229港元，單單留守為期17日的「SOGO感謝祭」可獲可觀收入，因此吸引不少內地主網主分一杯羹。

每逢祟光感謝祭推出，均吸引數百人到店外排隊等候。（資料圖片）

內地規定產品名稱必需要有中文名稱，各大品牌的譯音，港人或許陌生，如「馥蕾詩」是品牌「Fresh」，「魅可」是品牌「M.A.C」，而「科顏氏」為品牌「Kiehl's」。另外，部分品牌王牌產品亦有「乳名」，如「小棕瓶」（Estée Lauder 升級再生基因修護露）、「小黑瓶」（Lancome精華肌底液）及「紅腰子」（資生堂紅妍肌活精華露）等，頗為有趣。