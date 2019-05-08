有衣食！百佳接收八款未過期、未開封食物　轉贈惜食堂

港人2017年棄置3,662公噸廚餘，當中有不少為仍可安全食用的食物，十分浪費。惜食堂與百佳今日（8日）宣佈啟動第6屆「全城傳愛齊捐食」食物籌集活動，市民由即日起至7月3日，可將八款未開封及未過期的食品交到百佳及旗下品牌門市，百佳會將收集到的食物運送至惜食堂。

為期八星期的「全城傳愛齊捐食」將於今日開始，市民可把於任何地方購買、任何品牌的八款指定食物，包括米、油、粟粉、麵食類、罐頭、燕麥、密封包裝的冬菇及雲耳、以及中式湯料 (包括蜜棗、紅棗 、 南棗、龍眼肉、杞子及淮山) ，交到百佳及旗下品牌全港280間門市的藍色收集箱內，百佳會將收集到的食物運送至惜食堂，但有關食物必須是未過期及未開封。

由即日起至7月3日，市民可把於任何地方購買、任何品牌的8款指定食物交到百佳及旗下品牌全港280間門市的藍色收集箱內。只要是未過期及未開封，百佳會將收集到的食物運送至惜食堂。（百佳及惜食堂提供）

除了實體捐贈外，百佳首次增設網上捐贈平台，市民可於百佳網上超級市場購買該八種指定食物，百佳同樣會捐出食品予惜食堂。

此外，為籌集更多食物捐贈予惜食堂，百佳設「佳之選」產品配對捐贈活動。若市民捐贈「佳之選」品牌的指定食物，百佳會多捐一件相同的食物給惜食堂。今年百佳首次邀請供應商「家樂牌」參與對捐活動。每收到一件「佳之選」品牌的食物捐贈，「家樂牌」會捐贈同等總值的家樂牌產品，令惜食堂可製作更多熱飯餐。百佳亦會於收銀處擺放捐款箱，為惜食堂籌集善款。