懲教署赴美國參與「監獄騷動應對挑戰賽」　首次奪全場季軍

懲教署早前派出區域應變隊及緊急應變隊，參加在美國西弗吉尼亞州舉行的「監獄騷動應對挑戰賽2019」，與其他來自世界各地的34隊警察及懲教機構應變隊伍角逐獎項，首次奪得全場季軍，亦是亞洲區隊伍中成績最好的一隊，今次是懲教署第三次參加有關比賽，也是歷屆成績最好的一次。

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懲教署於五月初派出11男1女代表出賽，其他隊伍主要來自美國、新加坡、千里達及多巴哥、危地馬拉、突尼西亞和塞內加爾等。比賽項目包括障礙挑戰、暴亂處理、營房搜查、暗黑環境營救行動及實彈射擊，懲教署於2015年及2017年的總成績，分別為第5名及第4名。

領隊總懲教主任王偉民指，參賽隊伍水準非常高，加上比賽設有時限，參賽者在壓力下需要作出正確決定和反應，極具挑戰性。他說，參賽能促進與其他地區的應變隊交流，增加隊員的行動經驗，以應付各種突發情況。除了參賽以外，一眾成員亦參觀當地懲教機構及參與「模擬監獄騷動」中的戰術交流、訓練課程和裝備展覽。

區域應變隊主要負責高風險押解工作、在懲教設施外圍加強巡邏，以及支援院所處理緊急事故等。

加入區域應變隊要有兩年以上入職資歷

現役懲教人員欲加入區域應變隊，首先須擁有兩年或以上入職資歷，並須經過多重考核，包括槍械、體能、戰術、押管技術測試及心理評估，經篩選後才有資格報讀必修課程，即為期11周的「安全有效控制戰術專業證書課程」。

區域應變隊配備低致命武器，據署方介紹，包括有不同類型的胡椒珠發射器、用以發射橡膠子彈及催淚彈的防暴槍、只供發射布袋彈的長槍，及點三八口徑手槍，供突發事故時使用。