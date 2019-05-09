澳至尊慈善跑近1800跑手共襄善舉　為愛起跑Run For Love

澳至尊國際控股有限公司日前舉辦首屆「澳至尊慈善跑」，以「守護健康」為目的，積極推廣運動的好處及健康正面的生活態度。澳至尊在這次活動中捐贈款項予慈善機構「Love Foundation愛基金」，為中國數以千萬的「留守兒童」提供更好的教育及生活環境。 今年是澳至尊第一年舉辦慈善跑，主題為「為愛起跑Run For Love」，並在香港科學園舉行。當日近1800位跑手參與，當中包括本地多個專業跑會，還有多名世界各地的海外跑手。一眾星級嘉賓包括澳至尊主席蔡志輝及行政總裁蔡何家敏、愛基金主席蔣麗萍、知名賽車手陸漢洋及太太苟芸慧、慈善大使陳友、貝安琪及劉香萍、法拉利之父李文輝博士及太太李陳少霞，還有香港業餘田徑總會註冊教練吳輝揚先生主持起跑禮。

澳至尊兩位創辦人蔡志輝伉儷與得獎者開心留影。(大會提供)

眾嘉賓鳴槍一響後，10公里組率先出發，近千名跑手浩浩蕩蕩全力向前，場面壯觀，氣氛熾熱。當跑手衝過終點時，歡呼聲尖叫聲震耳欲聾，場面熱鬧非凡，為所有參加者留下難忘的一刻。

澳至尊慈善跑每位參加者，都獲得贊助商的豐富選手包，而所有完成賽事的跑手除了可以獲得設計獨特的完賽獎牌外，勝出跑手更有豐富的健康產品、Fitbit運動產品、獎牌同現金獎等等，獎品可謂多不勝數。

首屆「澳至尊慈善跑」成功舉行，不論喜愛跑步的運動達人或一家大小，都共度了一個輕鬆愉快，而且格外有意義的假日。未來澳至尊亦將會亮相更多運動賽事，繼續為慈善和運動全力加油！