【​最悲傷母親節】求肝好爸爸離世 遺屬失依靠望公眾支援

好爸爸肝病離世，妻女痛苦面對首個天人相隔母親節！33歲劉恩丞與妻育有8歲女兒，是家中經濟支柱，惟上月恩丞因急性肝衰竭，經公開呼籲後雖有不少熱心市民欲伸出援手，惟恩丞等不及合適的肝臟而撒手塵寰。母親節將至，恩丞的遺孀和女兒已無法再與摰愛的「好老公」、「好爸爸」慶祝，面對的卻是痛失摯親的悲痛和茫茫前路的憂慮。匡懷(慈善)基金在取得家屬同意下，於「01心意」平台於為恩丞妻女開設籌款項目，籌得的款項將全數交予死者遺孀劉太作女兒日後教育用途。

我從來冇諗過呢啲事會發生喺我身上，好難接受，但我仲有個女，個女係我老公送畀我最好嘅禮物，我會為咗佢撐落去，好好照顧個女，做埋佢嗰份。 劉恩丞太太

由以為普通感冒求醫到確診急性肝衰竭，劉太坦言沒想過一直身體健康的丈夫在短短十數天已撒手塵寰。自丈夫出事後，劉太已辭去會計文員的工作，一直著手處理丈夫的身後事及安撫女兒的心靈，「個女雖然唔開心，但表面冇乜嘢，不過琴晚睇見個女瞓覺偷偷地喊，就決定依家以個女嘅心靈為先，因為我自己細個都冇咗爸爸，我明白父愛係有幾重要。」