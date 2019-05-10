【​最悲傷母親節】求肝好爸爸離世 遺屬失依靠望公眾支援

好爸爸肝病離世，妻女痛苦面對首個天人相隔母親節！33歲劉恩丞與妻育有8歲女兒，是家中經濟支柱，惟上月恩丞因急性肝衰竭，經公開呼籲後雖有不少熱心市民欲伸出援手，惟恩丞等不及合適的肝臟而撒手塵寰。母親節將至，恩丞的遺孀和女兒已無法再與摰愛的「好老公」、「好爸爸」慶祝，面對的卻是痛失摯親的悲痛和茫茫前路的憂慮。匡懷(慈善)基金在取得家屬同意下，於「01心意」平台於為恩丞妻女開設籌款項目，籌得的款項將全數交予死者遺孀劉太作女兒日後教育用途。
我從來冇諗過呢啲事會發生喺我身上，好難接受，但我仲有個女，個女係我老公送畀我最好嘅禮物，我會為咗佢撐落去，好好照顧個女，做埋佢嗰份。
由以為普通感冒求醫到確診急性肝衰竭，劉太坦言沒想過一直身體健康的丈夫在短短十數天已撒手塵寰。自丈夫出事後，劉太已辭去會計文員的工作，一直著手處理丈夫的身後事及安撫女兒的心靈，「個女雖然唔開心，但表面冇乜嘢，不過琴晚睇見個女瞓覺偷偷地喊，就決定依家以個女嘅心靈為先，因為我自己細個都冇咗爸爸，我明白父愛係有幾重要。」
女兒早年曾發燒入院接受治療，恩丞於社交網站表示「我老左陪返我就得了」，希望可以相伴女兒到老，惟事與願違。（受訪者提供）
劉太大讚丈夫生前為人顧家，但礙於收入不穩，積蓄不多，故一人打兩份工，日做十六小時幫補家計。假日時亦會與女兒行山，共享天倫樂，更答應於暑假時一家人到台中旅行，惟這個承諾已無法兌現。劉太又指以往母親節，一家人會外出用膳，丈夫亦會代女兒送上一枝花答謝她過去為家庭的付出，現時丈夫離世，雖然母親節將至，但劉太坦言「無心情慶祝」，但仍不忘感謝丈夫早已送給她一份最好的禮物 -「女兒」。
劉太指女兒非常乖巧，而熱愛音樂的丈夫對女兒亦有期望，故女兒原於學校學習小提琴，惟現時家庭支柱頓失，實無法負擔，故只好暫時放棄。至於日常的生活開支，劉太坦言感到無助，雖然希望母兼父職養大女兒，但仍然覺得長路漫漫，「原先都諗住自己有手有腳，有份工慳慳地都生活到，冇咩都唔駛求人幫手，但身邊好多人都提醒我，養大個女條路都仲好長，雖然丈夫離開咗，但我唔想個女覺得有太大的改變，唔想佢覺得爸爸走咗所有嘢都唔同晒。」
雖然老公離開咗，但我唔想個女覺得有太大的改變，唔想佢覺得爸爸走咗所有嘢都唔同晒。
女兒早年曾發燒入院接受治療，恩丞於社交網站表示「我老左陪返我就得了」，希望可以相伴女兒到老，惟事與願違。（受訪者提供）
胞姐感激各界曾籲捐肝求弟
劉恩丞胞姐亦稱，恩丞父女關係融洽，姪女曾親手繪畫為爸爸打氣，冀求爸爸能夠康復出院，亦在病榻旁陪伴。現時恩丞離世，亦希望透過陪伴及聊天，助姪女能夠舒懷。
縱然恩丞最終未能換肝，返魂乏術，但劉恩丞胞姐亦感謝各界於捐肝呼籲一出後，踴躍支持。現時恩丞一家失去經濟支柱，恩丞太太既要處理恩丞身後事，亦要為日後生活費躊躇，故希望公眾能再次伸出援手，助其一家度難關。
匡懷（慈善）基金知悉求肝好爸爸劉恩丞離世，有見劉家頓失經支柱，日後生活亦長路漫漫，在取得家屬同意下，特為其於「01心意」開設籌款項目，籌得的款項將全數交予死者遺孀劉太作女兒日後教育用途。
請即捐款支持劉恩丞遺孀及女兒度過難關：