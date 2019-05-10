【SOGO感謝祭】高鐵客拒到銅鑼灣店鬥逼　轉戰尖沙咀「佛系購物」

「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）今日（5月10日）開鑼，店內貨品大幅減價，大批顧客逼爆銅鑼灣總店，更吸引大批內地客來港掃貨。 《香港01》記者下午5時許到達尖沙咀店，門口只有少量顧客在排隊，相比逼爆的銅鑼灣店，同樣有店慶特價的SOGO尖沙咀店較為冷清，只有個別品牌的化妝品專櫃有人龍。

尖沙咀SOGO相對銅鑼灣店冷清。（袁澍攝）

居於深圳的郭女士和朋友戴女士，今早乘高鐵來港，到SOGO尖沙咀店購物，戴女士稱自己作為母親，今次前來是為孩子買一些嬰兒用品和保健品，逛了一天已經非常疲勞，但聽說地下一層有保溫杯很便宜，便立即前去排隊繼續掃貨。

郭女士說，二人不知銅鑼灣店才是總店，覺得尖沙咀已經很多人，聽記者說銅鑼灣店被掃貨人士逼爆後，郭女士立即表示自己不會去，她稱自己是「佛系心態」購物，但也已經花費上萬元購買護膚品，其中有一套雅詩蘭黛護膚套裝，是自己花了兩個小時排隊買到。

謝女士組隊來購物，表示很多護膚品今日會贈送「小樣」，今後旅行用會很方便。（袁澍攝）

五港媽組隊花2萬元 掃貨前先「做功課」

另有一位一早已到尖沙咀店購物的謝女士表示，自己和其他四位媽媽組隊前來，五人都居住在香港，採取的策略是輪流購物。記者見到她時，她正將剛剛買到的護膚品塞入幾乎要爆開的旅行箱中。記者見到箱子滿滿的都是護膚品，大部分已經拆開重新打包。她亦表示今次購物只是自用，因很多品牌今日購買會附贈許多「小樣品」，將來離港旅行時方便攜帶：「在SOGO的App上看到優惠，來前做了功課。」

謝女士透露，自己今次花費3000港元，5人共購物2萬元左右。當問及為何不去銅鑼灣店購物，她說知道總店人多，所以不想前去。